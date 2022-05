Neuer Termin für Kräuter-Radtour

Die für den heutigen Samstag (7. Mai) angekündigte Radtour „Kräutersegen“ muss kurzfristig aus organisatorischen Gründen abgesagt werden, teilt die Ostbevern Touristik in einer Pressenotiz mit.

Als Ersatztermin wird der 16. Juli (Samstag) angeboten. Dann radeln die Teilnehmer mit einer fachkundigen Heilpraktikerin zu den geheimen Orten der Kräuter und erfahren Wissenswertes über diese Pflanzen, über Aussehen, Nutzung und Heilkräfte, kündigen die Verantwortlichen der Ostbevern Touristik auch für die nächste Tour an. „Bei einem gemütlichen Ausklang lernen wir wunderbare Rezepte kennen und dürfen sie direkt vor Ort genießen“, freuen sich die Organisatoren auch bei dem Ersatztermin auf viele Teilnehmer. Start ist um 13 Uhr am Kräutermännchen auf der Obstbaumwiese. Die Tour wird circa vier bis fünf Stunden dauern, und die Teilnehmergebühr beträgt zwölf Euro pro Person. An- und Ummeldungen werden ab sofort per Mail unter info@ostbevern-touristik.de oder

0 25 32/ 43 103 50 entgegengenommen.