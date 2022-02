Neues Bücherregal für Leseratten

Ein offenes Bücherregal ist in der Mehrgenerationenhütte in der Eichendorffsiedlung installiert worden.

Im November konnten die Nachbarn der Eichendorffsiedlung die Einweihung ihrer Mehrgenerationenhütte feiern. „Nun können wir einen weiteren Punkt auf unserer nachbarschaftlichen To-do-Liste abhaken“, freut sich Nina Peters. Denn endlich konnte auch das offene Bücherregal in der Mehrgenerationenhütte eröffnet werden. So können sich Leseratten nun nicht nur im Dorf im offenen Bücherregal an der Ambrosiuskirche mit Lesestoff versorgen, sondern auch in der Eichendorffsiedlung kann nach Herzenslust geschmökert und vor allem getauscht werden. Neben Krimis, Romanen und Sachbüchern kommen auch Kinder und Jugendliche auf ihre Kosten. Betreut wird das offene Bücherregal durch Ehrenamtliche der „Initiative Eichendorff-Siedlung“.