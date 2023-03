Carsharing soll bald in Ostbevern möglich sein. Die Infoveranstaltung beginnt am kommenden Donnerstag (9. März) um 19 Uhr im Rathaus (Bever-Forum).

Mobil sein ohne eigenes Auto – CarSharing macht es möglich. Auch in Ostbevern wird es demnächst an 3 Stationen im Ort das Angebot des „Autoteilens“ geben.

Mobil sein ohne eigenes Auto? Ja, das geht: In den kommenden Wochen bringt das münsterische Unternehmen „Stadtteilauto“ gemeinsam mit der Gemeinde Ostbevern ein neues Car-Sharing-Angebot in Ostbevern auf die Straße – mit drei Ausleih-Stationen.

Alle Bürgerinnen und Bürger, ebenso alle Unternehmerinnen und Unternehmer aus Ostbevern sind eingeladen, sich über das Projekt zu informieren und ihre Fragen rund um das Thema Car-Sharing mit „Stadtteilauto“ zu stellen.

Die Infoveranstaltung beginnt am kommenden Donnerstag (9. März) um 19 Uhr im Rathaus (Bever-Forum). Die „Stadtteilauto cambio Regio GmbH“ ist vor einigen Jahren aus der „Stadtteilauto Car-Sharing Münster GmbH“ hervorgegangen und betreibt über Münster hinaus Stationen in Hamm, Warendorf, Soest, Steinfurt, Dülmen, Senden, Havixbeck, Borghorst und Nottuln. Seit mittlerweile 30 Jahren bietet Stadtteilauto das Car-Sharing im Münsterland an und verfügt über ein weit verzweigtes Stationsnetz in der Region.

Großes Stationsnetz

An diesem Abend erfahren Interessierte neben den Vorteilen des Autoteilens alles über die drei in Ostbevern geplanten Car-Sharing-Standorte und die Nutzung von Stadtteilauto − von der Buchung über die Abholung bis zur Rückgabe.