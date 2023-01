Nichts so beständig wie der Wandel

Sich mit Veränderungen zu beschäftigen und sich dem Wandel gegenüber offen zu zeigen, dazu appellierte Bürgermeister Karl Piochowiak in seiner Rede zum Neujahrsempfang. Damit bezog er sich auf die Entwicklung der Gesellschaft wie auch den innerörtlichen Prozessen. Seinen Ausführungen folgten in der Aula der Josef-Annegarn-Schule am Sonntag rund 150 Besucher. Begrüßen konnte Piochowiak auch die Sternsinger, die dem Empfang ganz traditionell ihre Aufwartung machten.

Auf ein Jahr mit neuen, bis zum Beginn des Ukraine-Krieges und der Corona-Pandemie unbekannten Problemen und Herausforderungen, auch für die Bevergemeinde, blickte Karl Piochowiak beim Neujahrsempfang zurück. Er nahm dies zum Anlass, Dank an alle zu sagen, die sich mit ihrem Engagement für Ostbevern einsetzten.

Neujahrsempfang der Gemeinde Ostbevern Volles Haus beim Neujahrsempfang der Gemeinde Ostbevern in der Aula der Josef-Annegarn-Schule. Foto: Anne Reinker Volles Haus beim Neujahrsempfang der Gemeinde Ostbevern in der Aula der Josef-Annegarn-Schule. Foto: Anne Reinker Volles Haus beim Neujahrsempfang der Gemeinde Ostbevern in der Aula der Josef-Annegarn-Schule. Foto: Anne Reinker Volles Haus beim Neujahrsempfang der Gemeinde Ostbevern in der Aula der Josef-Annegarn-Schule. Foto: Anne Reinker Volles Haus beim Neujahrsempfang der Gemeinde Ostbevern in der Aula der Josef-Annegarn-Schule. Foto: Anne Reinker Volles Haus beim Neujahrsempfang der Gemeinde Ostbevern in der Aula der Josef-Annegarn-Schule. Foto: Anne Reinker Volles Haus beim Neujahrsempfang der Gemeinde Ostbevern in der Aula der Josef-Annegarn-Schule. Foto: Anne Reinker Volles Haus beim Neujahrsempfang der Gemeinde Ostbevern in der Aula der Josef-Annegarn-Schule. Foto: Anne Reinker Volles Haus beim Neujahrsempfang der Gemeinde Ostbevern in der Aula der Josef-Annegarn-Schule. Foto: Anne Reinker Volles Haus beim Neujahrsempfang der Gemeinde Ostbevern in der Aula der Josef-Annegarn-Schule. Foto: Anne Reinker Volles Haus beim Neujahrsempfang der Gemeinde Ostbevern in der Aula der Josef-Annegarn-Schule. Foto: Anne Reinker Volles Haus beim Neujahrsempfang der Gemeinde Ostbevern in der Aula der Josef-Annegarn-Schule. Foto: Anne Reinker Volles Haus beim Neujahrsempfang der Gemeinde Ostbevern in der Aula der Josef-Annegarn-Schule. Foto: Anne Reinker

Während es die Besucher in den Spendendosen der Sternsinger klimpern ließen, berichtete Karl Piochowiak von einer Spendensammlung im Gemeinderat. Diese galt dem großen Engagement der Einrichtungen der Pfarrcaritas. Es sei dem Rat nicht verborgen gewesen, so der Redner, dass insbesondere der Fairteiler den Bedarf der Kunden nicht mehr stillen könne. Mit den nach der letzten Ratssitzung eingesammelten 350 Euro überraschten die Lokalpolitiker Erwin Kock (Fairteiler) und Annegret Weitkamp (Pfarrcaritas).

„Nichts ist so beständig wie der Wandel“, sagte Karl Piochowiak. Veränderungen gingen immer einher mit unterschiedlichen Gefühlslagen. In den vergangenen zwei Jahren sei an ein gutes Gefühl in großer Runde gar nicht zu denken gewesen, so der Bürgermeister. Umso mehr freute er sich, „alle hier live und in Farbe zu begrüßen“.

Auf den regen Austausch miteinander, das Sich-Wiedersehen und gemeinsame Gespräche hatte die Verwaltung im Bezug auf die Planung des Neujahrsempfang den Fokus gelegt. Er habe das Gefühl, so Karl Piochowiak, dass es einen Wettlauf gebe, wer den festlichsten, originellsten oder prominentesten Gastredner ins Haus bekäme. „Sich einen kurzen Moment zu erden, inne zu halten und zu schauen, wie das neue Jahr verlaufen könnte oder sollte, wo wir stehen, hierfür sollte nach den zwei Jahren Abstinenz ausreichend Platz sein“, begründete er die Entscheidung gegen einen Festredner und für die Begegnung miteinander.

Die vergangenen Jahre waren für jeden eine große Herausforderung, so Piochowiak zu den Stichworten Corona, Ukraine und Inflation. In seiner Ansprache wolle er sich auf in seinen Augen wesentliche Aspekte dazu beschränken. „Niemand in Rat und Verwaltung und an den vielen anderen Stellen im Ort, wo Entscheidungen in den Krisen getroffen werden, geht leichtfertig mit Entscheidungen um“, sagte der Bürgermeister. Im Weiteren betonte er seine Dankbarkeit denen gegenüber, die die Einschränkungen der letzten Zeit erdulden mussten.

„Wir werden uns vermutlich auch in 2023 nicht von den aus den Krisen erwachsenden Zwängen befreien können“, so der Verwaltungschef. Er sei aber hoffnungsfroh, dass man sich gemeinsam diesen Herausforderungen stellen könne und werde. Ausdrücklich dankte er den Bürgern „für ihre überwältigende Hilfsbereitschaft für Menschen, die durch Flucht und Vertreibung in Ostbevern anlanden“. Sein Dank galt vielen Einzelpersonen wie auch den Hilfsorganisationen für ihre Einsatzbereitschaft. „Der Ort steht füreinander ein. Man hilft sich und achtet aufeinander“, erkannte er an. Er freue sich, dass nach der Pandemie wieder so viele Veranstaltungen möglich seien.

Beschäftigt habe ihn im vergangenen Jahr vor allem die Ortsentwicklung. Das schnelle Wachsen der Gemeinde habe zu erheblichen infrastrukturellen Problemen geführt. Die Frage, wo die „neue Mitte“ Ostbeverns sei, ein Projekt mit dem man Ende 2025 fertig sein müsse, wurde in den vergangenen Jahren beantwortet. „Gemeinsam werden wir es schaffen“, sei er sich sicher.

Einige Herausforderungen stünden an, so Piochowiak. „Aufgaben, die zu erfüllen sind, damit Ostbevern so bleibt wie es ist, liebenswert, dörflich und in Gemeinschaft zugetan“. Veränderungen seien dafür notwendig. Dabei gehe es darum, mit neuem Denken und Handeln richtige und wichtige Weichenstellungen zu ermöglichen. Dazu benötige es mitunter Mut. Das „erkenne ich immer und zunehmend durch das Funkeln in den Augen“ der Bürger, was ihn hoffnungsfroh für 2023 stimme, so der Redner.

Der Plan, beim Neujahrsempfang den Austausch miteinander anzuregen, ging auf. Die Besucher nutzten die Gelegenheit dafür vor und nach dem offiziellen Teil ausgiebig. Dass es auch eine musikalische Begleitung gab, mochte dabei allerdings nur einigen wenigen Besuchern aufgefallen sein. Die Melodien, die die Musikschüler Max Everwin und Emil Metdaev mit ihren Gitarren intonierten, gingen leider im Geräuschpegel unter. Das Catering hatten Schülerinnen und Schüler des zehnten Jahrgangs der Josef-Annegarn-Schule wie auch Teilnehmer des örtlichen Kinder- und Jugendwerks verantwortlich übernommen.