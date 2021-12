Noch keine Projektgruppe

„Wir haben die Sorge, dass es uns zeitlich aus dem Ruder läuft“, sagte Andre Große Hokamp in der jüngsten Sitzung des Umwelt- und Planungsausschusses mit Blick auf die Planungen von Ostbeverns „Neuer Mitte“. Deswegen beantrage die CDU die Bildung einer Projektgruppe in Form eines kleinen Arbeitskreises, um so – so die Sicht der Christdemokraten – am Prozess einfach näher dran zu sein. „Es ist unbedingt ein Zeitplan für die Gesamtprojektdauer aufzustellen. Einzuhaltende Fristen sind so von allen zu überwachen“, heißt es in dem Antrag der CDU weiter dazu. Denn, das Projekt, für das 1,2 Millionen Euro an Fördermitteln bewilligt wurden, muss innerhalb der nächsten fünf Jahre umgesetzt werden.

Offen gegenüber einer Projektgruppe

Zustimmung für den Vorstoß der CDU gab es von Seiten der SPD. Gegenstimmen wurden bei FDP und den Grünen laut, die lieber einen Hauptamtlichen in der Verwaltung dafür benennen wollten.

Fachübergreifende Arbeit in der Verwaltung, Gespräche mit Anwohnern, Eigentümern und Versorgern, Bürger- und Behördenbeteiligung, Beweissicherungsverfahren, Umlegungsverfahren oder verkehrsrechtliche Fragen, zählte Bürgermeister Karl Piochowiak einige abzuarbeitende Vorgänge auf und fügte hinzu: „Ich erkenne in diesem großen Spannungsbogen nicht, wo eine Projektgruppe hilfreich wäre.“ Nichtsdestotrotz stand er einer Projektgruppe offen gegenüber, nur eben noch nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Der Verwaltungschef schlug vor, im Frühjahr einen Zeitplan vorzulegen und dann – sofern es notwendig ist – den Weg mit einer Projektgruppe einzuschlagen. Darüber hinaus sei es möglich, in jeder UPA-Sitzung in einem Sachstandsbericht über den Status quo der Planungen zur „Neuen Mitte“ zu berichten. Eine Idee, der alle Ausschussmitglieder zustimmten.

„ Wir sind für eine attraktive Mitte. “ Ulrich Lunkebein

An die eigentlichen Planungen zur Ortsmitte wollten die Grünen im Rahmen der Haushaltsberatungen dann noch ran. „Wir sind für eine attraktive Mitte“, sagte Grünen-Politiker Ulrich Lunkebein, aber man solle sich auf den Teil rund um den Kirchplatz fokussieren und beispielsweise den Teil der Hauptstraße von der Schulstraße bis zur Engelstraße ausnehmen. „Das ist mit Abstand die hässlichste Straße in Ostbevern“, sagte er weiter.

Konzeptänderung führt zum Verlust der Fördermittel

Eine solche Konzeptänderung habe jedoch zur Folge, dass die Fördermittel nicht mehr wie gewünscht fließen würden, erläuterte Kämmerer Dr. Michael König zu dem Vorstoß, so dass die Grünen ihren Antrag zurückzogen. Gleiches geschah mit dem Antrag der FDP, die vorgeschlagen hatten, die eingestellten Mittel um ein Jahr zu verschieben.