Noch zwei Veranstaltungen geplant

Mariele Fentker, Vorsitzende des Vereins „Ostbevern Kultur“ hofft darauf, dass es in der kommenden Saison für die Kulturschaffenden wieder aufwärts geht. Denn die Pandemie machte dem Verein in den vergangenen zwei Jahren allzu oft einen Strich durch die Rechnung.

Kulturveranstaltungen in Corona-Zeiten sind ein mühsames Unterfangen. Das mussten die Mitglieder des Vereins „Ostbevern Kultur“ bei ihrer Mitgliederversammlung – wenig überraschend – erfahren, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Lediglich eine Veranstaltung konnte pandemiebedingt im Jahr 2020 durchgeführt werden. Im Jahr 2021 waren es dann mit der musikalischen Lesung des „Lauschsalons“ zur Veranstaltungswoche „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ im September und dem Whiskytasting im Oktober immerhin schon zwei Events.

„Das ist im Vergleich zu den Vorjahren so gut wie nichts, und viel weniger als wir uns wünschen würden“, stellte die Vereinsvorsitzende Mariele Fentker fest – und brachte damit gleichzeitig ihre Hoffnung zum Ausdruck, dass es in der kommenden Kultur-Saison wieder etwas aufwärts gehen möge.

Der Kassenbericht von Kassenwart Reinhold Bußmann fiel hingegen durchweg positiv aus. Der Verein kann auf ein solides Finanzpolster verweisen. „Keine Veranstaltungen, keine Kosten“, so Bußmann.

Auch bei den anschließenden Vorstandswahlen gab es keine Überraschungen. Zur Wahl standen der erste stellvertretende Vorsitzende Frank Düring, der Kassenart Reinhold Bußmann sowie die Schriftführerin Birgit Ritter. Alle drei wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Neu im Vorstand ist Sandra Lenz, die zukünftig den Posten eines Beisitzers bekleiden wird. Auch sie wurde einstimmig gewählt. Ebenso wurden die Kassenprüfer Christian Kötter und Heinz-Josef Zumhasch bestätigt.

Bei der Vorschau auf die kommenden Veranstaltungen konnte Frank Düring auf zwei Veranstaltungen noch in diesem Jahr hinweisen, die unter „3G-Bedingungen“ durchgeführt werden können. Die erste ist eine Autorenlesung von Simone Heintze am 18. November in der Kulturwerkstatt. Die Autorin hat viermal die Diagnose Krebs bekommen und sich immer wieder ins Leben zurückgekämpft. Mit ihrem Buch „Wäre schön blöd, nicht an Wunder zu glauben“ möchte sie Betroffenen und Angehörigen Mut machen. Die zweite Veranstaltung ist die musikalisch-literarische Revue „Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“ am 4. Dezember in der JAS. Dahinter verbirgt sich ein „Best Of Programm“ der Lyrikprojekte der letzten zwölf Jahre, das einen großen Bogen spannt von den klassischen Balladen von Goethe und Schiller über klavier-kabarettistische Bravour-Stücke bis hin zur deutschen Nachkriegslyrik und zu humoristischen Gedichten a la Heinz Erhardt oder Robert Gernhardt.