Note „Sehr gut“ für Jannik Waldmann

Jannik Waldmann hat seine Ausbildung zum Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker verkürzen können und die Gesellenprüfung mit der Gesamtnote „sehr gut“ bestanden. Bei der Arbeit mit Metall und Stahl ist er in seinem Element. „Ich wollte immer etwas mit meinen eigenen Händen machen“, wird er im Pressebericht zitiert. Er habe schon zu Hause viel mit seinem Vater gebastelt und sei mit dem Handwerk groß geworden ist. „Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Das Arbeitsgebiet ist vielseitig und stark technisch geprägt. Das finde ich spannend“, erzählt er.

Der Absolvent wird als Geselle weiterhin in seinem Ausbildungsbetrieb, der Karosserie - und Fahrzeugbau Stricker GmbH, tätig sein. Er hat sich bereits in sein neues Arbeitsgebiet eingearbeitet und wird künftig zunächst einen Teil der Grundrahmen für eine Vielzahl unterschiedlicher Fahrzeuge fertigen. Auf Grund seiner ausgezeichneten Leistung wird der frisch gebackene Geselle am Kammerwettbewerb teilnehmen.



„Wir freuen uns sehr über das positive Ergebnis und werden Jannik bei seinem weiteren Weg bestmöglich unterstützen. Wir freuen uns besonders, dass sich Jannik dazu entschieden hat, auch weiterhin Teil unseres Teams zu bleiben“, schreibt Wilhelm Stricker, Geschäftsführer und Inhaber des Fahrzeugbauunternehmens. „Jannik hat bereits viel Wissen und Können in die Ausbildung mitgebracht und in kurzer Zeit viel dazu gelernt. Wir sind sehr froh und stolz ihn als junge Fachkraft in unserem Team zu haben.“