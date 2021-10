Nur 35 Blutspenden in Brock

Das DRK verzeichnet bei den letzten Blutspende-Terminen sowohl in Ostbevern als auch in Brock eine geringere Resonanz. Die DRK-Blutspendebeauftragte vermutet als möglichen Grund auch die erhöhten Preise an den Tankstellen.

Deutlich mehr erhofft hatten sich die Aktiven des DRK-Blutspendedienstes. Denn wie am Mittwoch in Ostbevern, so fielen auch die Teilnehmerzahlen am Sonntag in Brock niedriger als gewohnt aus. Woran das lag, konnte nur gemutmaßt werden.

In das Edith-Stein-Haus fanden nur 107 Spender den Weg, davon fünf zum ersten Mal. Zum Vergleich: Normalerweise bewegen sich die Zahlen dort durchschnittlich um 140 Spender. Ähnlich im Ortsteil, wo 35 Bereitwillige im Pfarrheim zum Aderlass erschienen, davon ein Erstspender. In den Vorjahren wurden dort um die 50 Besucher gezählt.

Ines Tepper-Lauvers vermutete, dass die geringe Resonanz an der Sperrung der Eisenbahnbrücke zwischen beiden Orten lag. „Den Leuten waren vielleicht die Umwege zu lang“, meinte die DRK-Blutspende-Beauftragte. Und auch die erhöhten Preise an den Tankstellen könnten dazu geführt haben, dass die Spender dieses Mal zu Hause blieben.

Das die nächsten Termine besser besucht werden, darauf hoffen die Aktiven des Deutschen Roten Kreuzes. Am Sonntag, den 9. Januar (Brock) und am Mittwoch, den 12. Januar (Ostbevern) ist es wieder soweit.