Nur Mütter durften Mitglied werden

Nur 35 Jahre nach der Gründung der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschland, schlossen sich auch in der Bevergemeinde etliche Frauen unter dem Namen „Bruderschaft christlicher Mütter“ zusammen. 200 Mitglieder zählte die Gruppe gleich in ihrem Anfangsjahr 1891. 130 Jahre liegt dies zurück und das war für die heutige KFD ein Grund zum Feiern.

Das Leben der Frauen in der Familie und der Gesellschaft hat sich in den vergangenen Jahrzehnten stark verändert. Anteil daran hat auch die Katholische Frauengemeinschaft Deutschland, die sich 1856 gründete. Nur 35 Jahre, und somit im Jahr 1891, am 13. März, schlossen sich in der Bevergemeinde etliche Bürger zusammen, damals als Bruderschaft christlicher Mütter. Der 130. Geburtstag wurde am Mittwoch in einem besonderen Rahmen mit Gottesdienst und Kaffeetrinken gefeiert.

Maßgeblichen Einfluss auf den Ort hat die KFD, heute wie gestern. Über deren Entwicklung berichtete Magdalene Löchte zu Beginn des Treffens im Edith-Stein-Haus.

200 Frauen schließen sich der Gemeinschaft an

So wurde Pfarrer Franz Köhler zum Vorsteher der Gemeinschaft ernannt, wie die noch vorhandene Gründungsurkunde belegen kann. Ihm standen einige Frauen als Rätinnen zur Seite.

Die Chronik, die Angela und Franz Brokhage aufstellten, berichtet, dass zunächst nur Mütter Mitglied werden durften. Das waren im Jahr 1891 über 200 Frauen. Später durften sich auch Witwen und kinderlose Ehefrauen dazugesellen. „Die Aufgaben der Müttervereine waren zum einen geistlicher, zum anderen sozial-karitativer Natur“, sagte Magdalene Löchte, die im Leitungsteam aktiv ist.

Während des Ersten Weltkrieges sei das Vereinsleben ziemlich zum Erliegen gekommen, fuhr sie fort. Neu belebt wurde es dann durch Pfarrer Otto Erdland und Agnes Freifrau von Beverfoerde, die Vorsitzende wurde.

Bezirkshelferinnen, damals 27 an der Zahl, unterstützten den Vorstand. Auf einen Jahresbeitrag von einer Reichsmark einigte man sich, und schon damals erhielt jedes Mitglied monatlich die Zeitschrift „Frau und Mutter“. „Das damals wichtigste Ziel war zunächst, zum gemeinsamen Gebet zusammenzufinden“, nannte Magdalene Löchte einen Schwerpunkt der KFD.

„ »Die Frauen solidarisierten sich mit Bischof von Galen gegen das Regime, was polizeiliche Vernehmungen zur Folge hatte.« “ Magdalena Löchte

Im Jahr 1930 fand die erste Wallfahrt nach Vinnenberg statt, die auch heute noch zum Jahresprogramm gehört. Ein Verbot konfessioneller Verbände sprach 1935 die Regierung aus. „Die Frauen solidarisierten sich mit Bischof von Galen gegen das Regime, was polizeiliche Vernehmungen zur Folge hatte“, so Löchte. Und sie konnte auch noch davon berichten, dass die Baronin von Beverfoerde die Frauen um Disziplin bat und die Bezirkshelferinnen privat zu sich zur Loburg einlud.

Ab 1945 gab es für das Vereinsleben keine Beschränkungen mehr, und der Mütterverein wurde für viele Frauen sogar lebensnotwendig, denn in der Nachkriegszeit waren viele von ihnen in Not. So wurden für sie Lebensmittel, Hausrat, Kleider und Geld zusammengetragen. Bis 1972 schickten viele Frauen auch Päckchen in die ehemalige DDR.

Baronin von Beverfoerde tritt zurück

Nach fast 40 Jahren trat Baronin von Beverfoerde 1967 von ihrem Amt zurück, und Frau Drerup wurde Vorsitzende. 1970 gründeten sich Untergruppen, etwa der Kreis junger Frauen und die Seniorengemeinschaft. Zwei Jahre später fand der erste Basar statt, der bis heute eine feste Tradition ist, auch damals schon zugute der Leprakranken. Aber auch eine neue Krippe konnte damals so angeschafft werden.

In den 1980er Jahren trat die örtliche KFD dem Bundesverband bei. Im Laufe der nächsten Jahrzehnte rückten Geselligkeit und die gemeinsame Freizeitgestaltung in den Mittelpunkt. „Es gründete sich der Singekreis und der Kreis der Singlefamilien“, erinnerte Magdalene Löchte. Gemeinsame Gottesdienste, Vorträge, Ausflüge und vieles mehr stehen seit vielen Jahren im Programm.

„Das alles ist nur durch das vielfältige Engagement unserer Mitglieder möglich, wofür wir uns an dieser Stelle herzlich bedanken“, schloss sie ihre Ansprache.

Auch für die „Geburtstagsfeier“ hatten sich Frauen zusammengetan und sich etwas einfallen lassen. Die Tische waren wie vor mehreren Jahrzehnten – mit dementsprechendem Geschirr, Tischdecken und Blumenschmuck – gedeckt. Zum Kaffee gab es die früheren Klassiker wie Buttercremetorte und „kalter Hund“. Einen Sketch führten zwei Besucherinnen der KFD Westbevern auf.

Auch Reinhilde Riesenbeck (KFD-Regionalverband) gratulierte zum 130. „Geburtstag“ und berichtete über die Entwicklung der Frauengemeinschaft und die Strukturen der Organisation in Deutschland. Zudem gab sie einen Einblick in das politische Engagement der KFD, aktuell vorrangig in Sachen Klimaschutz.