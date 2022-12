Austausch, Trost und Mitgefühl

Bei fast jeder zweiten Frau wird im Laufe ihres Lebens eine Krebserkrankung festgestellt, am häufigsten ist es Brustkrebs. Eine Selbsthilfegruppe in der Bevergemeinde, die seit fünf Jahren besteht, wird meist von zehn Frauen besucht, darunter auch Teilnehmerinnen aus Handorf und Telgte.

Monika Büst-Wiechmann rief vor fünf Jahren die Selbsthilfegruppe für an Krebs erkrankte Frauen ins Leben.

Auch wenn vielleicht schon Symptome bemerkbar sind oder Schmerzen quälen, kommt diese Diagnose doch wohl fast immer wie der Schlag mit dem Holzhammer: Krebs. Etwa 500.000 Menschen in Deutschland erkranken jedes Jahr daran. Vor sechs Jahren bekam Monika Büst-Wiechmann die Diagnose. Die Selbsthilfegruppe für Frauen mit Krebs, die sie nach ihrer erfolgreich verlaufenen Therapie gründete, besteht jetzt seit fünf Jahren.

Die Erfahrungen, die Krebskranke machen, sind ebenso breitgefächert wie es die Erkrankung an sich sein kann. Manche bekommen so viel Rückhalt von der Familie, wie sie es vorher nicht für möglich gehalten hätten. Das komplette Gegenteil gibt es auch: Angehörige oder Freunde wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen und gehen der erkrankten Person aus dem Weg. Eine Reaktion aus Unsicherheit, die die Situation für den Betroffenen noch schlimmer macht. Monika Büst-Wiechmann hat das nie erlebt, aber von einer Gruppenbesucherin erfahren.

In der Selbsthilfegruppe hört man sich gegenseitig zu und hat Verständnis. Man erfährt, dass man nicht alleine ist. Doch neben all der Trauer und dem Leid hat auch Freude und Unterhaltung seinen Platz bei den Treffen. „Alle sind froh, dass es diese Gruppe gibt“, erfuhr Büst-Wiechmann von den Besucherinnen.

Es geht nicht immer um den Krebs. „Man spricht eigentlich über alles“, berichtet die Gruppenleiterin. „Über Urlaube oder was im Dorf so passiert, zum Beispiel.“ Und das sei auch richtig so, der Fokus solle nicht immer auf dem Krebs liegen. Denn es gibt auch noch das Leben außerhalb dieser Erkrankung.

Egal wie Diagnose, Therapie und Prognose aussehen: Krebs verändert den Menschen. Man wird egoistischer, achtet mehr auf sich und sein Wohlgefühl. Schöne Erlebnisse, ob große Ereignisse oder die kleinen Highlights des Tages, nehmen eine größere Rolle ein und bekommen eine neue Wertigkeit, erklärt Monika Büst-Wiechmann.

Man geht umsichtiger mit sich selber um. Die Angst vor der Krankheit, die spätestens mit der Diagnose geweckt wurde, aber bleibt bei vielen. „Zu jeder Untersuchung geht man mit einem unguten Gefühl“, sagt Monika Büst-Wiechmann. „Das wird nie wieder weg gehen“, ist sie sich sicher. Bestätigt wurde ihr das von den Gruppenteilnehmerinnen.

„Geht zu den Vorsorgeuntersuchung“, äußert sich die 71jährige an die Bevölkerung gerichtet. „Das kann Euer Leben retten.“ Der unterschwellige Hoffnung, „es passiert mir schon nicht“, könne sich urplötzlich durch die Diagnose und den Durchbruch der Krankheit in Luft auflösen. Bei der Ostbeveranerin war es so. Sie hat Glück gehabt, gilt seit einem Jahr offiziell als krebsfrei.

Nicht allein die Untersuchungen, deren Kosten die Krankenkassen übernehmen, solle man in Anspruch nehmen. „Es ist gut investiertes Geld“, betont Büst-Wiechmann, dass man die Möglichkeiten, die moderne Untersuchungsmethoden bieten, ausschöpfen sollte. „Jetzt den Termin vereinbaren, nicht auf morgen verschieben.“ Denn irgendwann könnte es sonst zu spät sein.

Aktuell besuchen zehn Frauen die Selbsthilfegruppe. Auch andere Erkrankte können sich ihr anschließen. Telefonisch unter 0173-7494147 ist Monika Büst-Wiechmann zu erreichen.