Offen, unaufdringlich – und resolut

Sie ist Technische Zeichnerin, Mutter zweier Kinder, hat Wirtschaftsingenieurwesen studiert – und einen zweijährigen Theologischen Kurs am Institut für Pastorale Bildung Freiburg absolviert. Jetzt ist sie die neue Pastoralreferentin in St. Ambrosius. Was hat Nicolet Alef so alles vor?

Nicolet Alef: Präventionsfachkraft in Karlsruhe – jetzt Pastoralreferentin in St. Ambrosius

Sie sagt, was sie denkt. Sie sagt auch, was sie fühlt – offen, unaufdringlich, jedoch durchaus resolut. Durchaus nimmt sie dabei in Kauf, dass sie Leuten mit ihrer unverstellten Art mitunter auf den berühmt-berüchtigten Schlips treten könnte. Sie will etwas bewegen, gar keine Frage. Sie will, dass sich etwas ändert, dass die Kirche für die Menschen da ist, für Kinder, für Familien, für alte Menschen – und nicht die Menschen für die Kirche. Seit einem halben Jahr ist Nicolet Alef jetzt Pastoralreferentin in St. Ambrosius. Wer ist diese Frau?