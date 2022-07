„Ohne Gemeinschaft kein Leben“

Die Grundvoraussetzungen für ein abwechslungsreiches Jahr der Frauengemeinschaft St. Ambrosius sind geschaffen: Ein umfangreiches Programm haben die Organisatorinnen auf die Beine gestellt, um den Frauen im Ort etwas zu bieten. Und sie hoffen natürlich darauf, dass es ohne neuerliche Corona-Vorgaben mit Leben gefüllt werden kann. Bei der Jahreshauptversammlung der KFD gehörten die Aktionen zu den Gesprächsthemen.

„Ohne Gemeinschaft kann kein Mensch leben“, sagte Magdalene Löchte. Das sehen wohl die insgesamt über 250 Mitglieder, von denen über 70 bei Nuyken zusammenkamen, ebenso. Sie ließen sich auf den aktuellen Stand bringen und verbrachten gleichzeitig einen schönen Nachmittag zusammen.

Zur Frauengemeinschaft gehört der Singekreis von Gisela Wolters, die für diese musikalische Gruppe einige neue Stimmen hatte gewinnen können. So hießen die Sängerinnen nach der Begrüßung durch Magdalene Löchte alle im Saal mit Gesang willkommen.

Wie sieht es im Geldsäckel der Frauengemeinschaft aus? Dass die Veranstaltungen, die stattfanden, kein Loch in der Kasse hinterlassen haben, legte Mathilde Eichholt mit ihrem Rückblick offen. Zu verdanken ist das wohl der Frauenpower und der guten und engagierten Stimmung der Organisatorinnen, die ihren Ideenreichtum für die KFD einsetzen.

130-jährige Bestehen der Frauengemeinschaft St. Ambrosius

Eichholt erinnerte an die Unternehmungen der Frauen sowie an den Höhepunkt im vergangenen Jahr: das 130-jährige Bestehen der Frauengemeinschaft St. Ambrosius.

Was die Leitungsrunde in der jüngsten Zeit besonders freute: Vier neue Mitglieder wurden aufgenommen und in der Versammlung offiziell begrüßt.

Warum sind die Frauengemeinschaft und ihr Programm so wichtig? Die Frauen bereichern das Zusammensein und Miteinander in Ostbevern. „Wir freuen uns darauf, mit ihnen gemeinsam das Leben und den Glauben zu teilen und miteinander zu lachen“, sagte Magdalene Löchte.

Möglich wird das beispielsweise am 12. August ab 17 Uhr bei einem Grillabend am Edith-Stein-Haus. Auch bei einer Wallfahrt (18. August), einer Messe in der Kirche (24. August), einer Sternenwallfahrt nach Vinnenberg (6. September) und einer Modenschau bei Frönd (14. September) können die Mitglieder in den nächsten Wochen zusammenkommen. Eine Fahrt zum Boulevardtheater (19. Oktober) wird – neben den traditionellen und neuen Aktionen – sicherlich ein Höhepunkt sein. Vorher gibt es ein Dankeschön-Frühstück für die Helferinnen am 23. Juli. Nicht zu vergessen: die Pättkestouren, die an jedem vierten Mittwoch im Monat stattfinden.