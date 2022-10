Ökologische Aufwertung mit Respekt vor dem Ehrenamt

Was ist an ökologischer Aufwertung auf dem Friedhof in Brock möglich? Davon wollen sich die Mitglieder des Umwelt- und Planungsausschusses bei einem Ortstermin ein Bild machen.

Zahlreiche Dinge, die auf dem Friedhof in Ostbevern schon lange in Unternehmerhand sind, werden auf dem Friedhof im Ortsteil Brock ehrenamtlich und mit großem Engagement erledigt. Das wurde jetzt in der letzten Sitzung des Umwelt- und Planungsausschusses deutlich.

Bereits im August hatte der Fachausschuss nach einer Begehung beschlossen, dass die Verwaltung ein Konzept zur Wegesanierung und zur ökologischen Aufwertung erstellen solle. Dies wird heute Abend in einer weiteren Sitzung um 18 Uhr im Beverforum im Rathaus vorgestellt, so die Verwaltung.

Doch was ist in dieser Hinsicht mit dem Friedhof in Brock. „Auch dort gibt es viele Freiflächen zur Ökologischen Aufwertung“, sagte Dr. Meinrad Aichner (FDP), der zusammen mit seinen Fraktionskollegen einen Antrag diesbezüglich bereits in der letzten Sitzung gestellt gestellt hat.

Wege vor ein paar Jahren erneuert

„Die Wege wurden erst vor ein paar Jahren neu gepflastert“, erinnerte Andre Große-Hokamp (CDU) und auch die Zahl der Freiflächen sei begrenzt, denn die Laufzeit für die Gräber in Brock habe einmal 60 Jahre betragen, weswegen dort die meisten Gräber eben noch belegt seien. Außerdem sei es wichtig, dass dort eben Ehrenamtliche sich um die Pflege kümmern würden. So dass die Organisation und die Voraussetzungen in Brock eben ganz andere seien, als auf dem Friedhof in Ostbevern.

Ehrenamt mit ins Boot nehmen

Doch darum ging es der FDP gar nicht. „Wir wollen die Ehrenamtlichen mit ins Boot nehmen“, sagte Florian König (FDP). Und „Wir wollen ihnen auch nichts vorschreiben“, ergänzte Parteikollege Aichner, weswegen man auch eine Besichtigung des Friedhofes beantragt habe. Doch bevor es dazu kommt, wurde die Verwaltung vom Ausschuss erst einmal beauftragt, den Kontakt zu den Ehrenamtlichen zu suchen und gemeinsam mit ihnen eine Lösung vorzubereiten, bevor es dann mit den Mitgliedern des Ausschusses auf den Friedhof geht.

Einen Vorstoß seitens der Verwaltung gibt es inzwischen, so dass sich die Ausschussmitglieder bereits heute am Spätnachmittag um 17 Uhr auf dem Friedhof in Brock treffen werden, um sich vor Ort ein Bild von den Gegebenheiten zu machen.