Ölfilm auf der Bever und noch kein Verursacher

Ostbevern

Am Sonntag war ein Ölfilm auf der Bever in Höhe der Straße Jürgensbült festgestellt worden. Überprüfungen vor Ort ergaben, dass das Öl aus dem Regenwasserkanal kam, der in diesem Bereich in den Fluss mündet. Gefahr für die Bever und die Fische bestand nicht.

Von Andreas Große Hüttmann