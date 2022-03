ÖPNV für Nutzer attraktiver machen

Coronabedingt hatte ein Treffen zwischen Bürgermeister Karl Piochowiak und dem CDU-Bundestagsabgeordneten Henning Rehbaum mehrfach verschoben werden müssen. Nach mehreren vergeblichen Anläufen klappte es dann doch noch. Sowohl für Henning Rehbaum, seit 2021 Mitglied des Bundestages, als auch für Bürgermeister Karl Piochowiak, der seit 2020 im Amt ist, war es das erste Aufeinandertreffen, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde.

Umso bunter war auch die Gesprächspalette des gemeinsamen Austausches. Sie erstreckte sich über unterschiedliche Themen der Kommunalpolitik bis hin zur Bundespolitik sowie aktuelle und zukünftige Herausforderungen. Besonderes Augenmerk lag dabei auf dem Zukunftsthema „Mobilität“. Wichtig war den beiden Politkern dabei, dass die Verkehrswende auch in ländlichen Kommunen funktioniert. „Klimaschutz und Alltagstauglichkeit müssen sich dabei bedingen und die Komplexität der Thematik wird mehr als eine Antwort erfordern“, waren sich beide einig.

Pendler sollen vom Auto auf Bus und Bahn umsteigen

So herrschte auch Konsens darüber, dass attraktive Anreize geschaffen werden müssen, damit Pendler vom Auto auf Bus und Bahn umsteigen können. Dieses sowohl in finanzieller Hinsicht als auch in der Verbesserung des Angebots. „Guter ÖPNV kostet Geld“, machte Rehbaum auch deutlich.

Deshalb wünscht sich Piochowiak auch gerade in diesem Punkt Unterstützung vom Bund: „Anschub-Subventionen wären hier eine sehr große Hilfe, um überhaupt erst alternative Mobilitätsprojekte für die Bürger interessant zu machen“, so seine Meinung.

Eine Anregung, die Henning Rehbaum gerne mit nach Berlin nehmen wird: „Gerade jetzt es ist wichtig, dass ländliche Kommunen ihre Interessen in Berlin anmelden. Deshalb ist es mir ein besonderes Anliegen, zuzuhören, wo der Schuh unsere Städte und Gemeinden im Kreis Warendorf drückt.“

Beide Politiker wollen auch zukünftig im Gespräch bleiben: „Dialog und gegenseitiger Austausch sind stets gewinnbringend. Mit Blick auf die Aufgaben, die vor uns liegen, bin ich für jede Unterstützung dankbar – besonders wenn sie aus Berlin kommt“, bedankte sich Bürgermeister Karl Piochowiak.