Ortsstellen nun vereint

Wegen Corona haben die Landwirtschaftlichen Ortsverbände bei ihrer Sitzung in diesem Jahr auf Vorträge verzichtet. So standen die Wahlen zu verschiedenen Gremien bei den Landwirten im Vordergrund. Zunächst ging es um die Zusammenlegung der Ortsstellen. Ausgeschieden als Ortslandwirte sind Ludger Kövener in Ostbevern und Leonard Querdel in Westbevern/Brock. Neuer Ortslandwirt ist Thomas Korthorst, Stellvertreter wurde Paul Verenkotte.

Ludger Kövener schied aus dem Vorstand des Ortsverbandes Ostbevern aus. Seine Position als Stellvertreter übernimmt nun Wigbert Disselmann. Neu im Vorstand ist Stephan Annegarn. Paul Verenkotte bleibt Vorsitzender. Und auch im Ortsverband Brock hat sich die Besetzung verändert. Leonard Querdel übergibt sein Amt an Michael Schulze Althoff. Willi Schulze Althoff scheidet aus dem Vorstand aus, sein Posten bleibt vakant. Vorsitzender in Brock bleibt Thomas Korthorst.