Ostbeverner Mathe-Asse sind in NRW spitze

Ein toller Erfolg für die Loburg: Beim renommierten Mathematik-Wettbewerb Alympiade konnte sich ein Team bis ins Landesfinale vorkämpfen und auch in der Finalrunde bestehen: Platz eins in NRW.

Chuyang Wang, Hannah Frönd, Luca Steinhausen und Aleksi Klinkmann hatten bereits in der Vor- und in der Hauptrunde des Wettbewerbs tolle Leistungen gezeigt und sich gegen die Konkurrenten durchgesetzt. Am vergangenen Wochenende konnten die vier Loburger nun auch beim zweitägigen NRW-Landesfinale mit ihren mathematischen Fähigkeiten überzeugen und sich den ersten Platz sichern: „Eine herausragende Leistung und ein toller Erfolg“, wie die Schule in einer Mitteilung schreibt.

Internationale Finalrunde in den Niederlanden

Schulleiterin Anja Stiglic und Koordinator Patrik Thelen gratulierten den vier Mathematikern zum erzielten Erfolg. Durch den Gewinn des NRW-Titels haben sich die Vier auch für die internationale Finalrunde in Garderen (Niederlande) qualifiziert. Dort werden sie sich am 17. und 18. März mit anderen Teams aus verschiedenen Ländern messen, um den internationalen Sieger des Wettbewerbs zu ermitteln. Die vier Mathematiker der Loburg gehen auch diesen finalen Wettkampf mit viel Optimismus und Vertrauen in die eigenen mathematischen Fähigkeiten an.

„Alle Loburger drücken den Vieren fest die Daumen“, heißt es am Ende der Mitteilung.