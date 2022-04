Parkplatz „Am Rathaus“ wird bereits am Dienstag gesperrt

Autos müssen dem Rummel weichen: Für den Aufbau der Frühjahrskirmes werden in der kommenden Woche einige Straßen und Plätze gesperrt.

Die Frühjahrskirmes findet in diesem Jahr vom 22. bis zum 24. April (Freitag bis Sonntag) im Bereich der Hauptstraße, der Bahnhofstraße, am Großer Kamp und der Straße „Am Rathaus“ statt. Mit Straßensperrungen und Verkehrsbeschränkungen ist in dieser Zeit zu rechnen.

Die Gemeindeverwaltung weist insbesondere darauf hin, dass der Parkplatz „Am Rathaus“ ab Dienstag (19. April), 18 Uhr, zwischen Rathaus und dem Einkaufswagenunterstand des K+K-Supermarktes aufgrund der Aufbauarbeiten voll gesperrt wird.

Die Straße „Am Rathaus“ wird ab dem 21. April (Donnerstag) ab 12 Uhr zwischen der Hauptstraße und der Höhe Hofkamp für jeglichen Verkehr gesperrt.

Die Gemeinde bittet darum, Fahrzeuge an den Veranstaltungstagen abseits der betroffenen Straßen und Parkplätze abzustellen.

Die Sperrungen und Verkehrsbeschränkungen werden am 25. April (Montag) um 14 Uhr aufgehoben.