Park+Ride nicht zielführend?

1,2 Millionen Euro soll es für den Bau einer Park+Ride-Anlange am Bahnhof in Brock an Fördermitteln geben. Doch wollen die Kommunalpolitiker wirklich eine derartige Anlage? Das wurde jetzt im Umwelt- und Planungsausschuss diskutiert. Eine Entscheidung fiel indes noch nicht.

Erste Entwürfe für eine mögliche Park+Ride-Anlage am Ostbeverner Bahnhof in Brock gibt es bereits. Die Frage, die sich den Mitgliedern des Umwelt- und Planungsausschusses jetzt jedoch stellte: Ist eine solche Anlage wirklich notwendig?

Ist eine weitere Park+Ride-Anlage am Bahnhof in Brock wirklich notwendig? Diese Frage kam im Rahmen eines Sachstandsberichts der Verwaltung im Umwelt- und Planungsausschuss auf.

„Wir hatten schon im Sommer massive Kritik an den Plänen geäußert“, betonte Werner Stratmann jetzt erneut die ablehnende Haltung der Fraktion der Grünen. Doch worum geht es? Nachdem die Gemeinde zu Beginn des Jahres vorsorglich Mittelbedarf beim Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) angemeldet hatte, wurden der Gemeinde rund 1,2 Millionen Euro aus dem Fördertopf „Bau und Ausbau von Umsteigeanlagen zum schienengebundenen öffentlichen Personennahverkehr in kommunaler Baulast mit Ladeinfrastruktur für Kraftfahrzeuge mit alternativen Antrieben“ vom NWL zugesagt (WN berichteten). In der Sitzung des Rates im August hatten die Kommunalpolitiker als Reaktion auf die Förderzusage grundsätzlich zugestimmt und die Verwaltung beauftragt, für die Stellplatzanlage einen geeigneten Standort zu finden.

Ein in Frage kommendes Grundstück sei inzwischen gefunden worden, berichtete Fachbereichsleiter Hans-Heinrich Witt. Allerdings stehe man hier noch in Verhandlungen mit dem Grundstückseigentümer, der sich noch etwas zurückhaltend zeige.

Nichtsdestotrotz gebe es einen ersten Entwurf für die mögliche Park+Ride-Anlage mit rund 140 Stellplätzen, so Witt weiter. Geplant sei danach zunächst, dass die befestigten Parkplätze über mehrere Erschließungswege zu erreichen sein sollen. Darüber hinaus „soll der Parkplatz intensiv begrünt werden“, sagte Witt. Das anfallende Regenwasser – so die Planung – soll in erste Linie über wasserdurchlässiges Pflaster direkt versickern. Wasser, das auf den befestigten Teilen zusammenkommt, soll über Mulden gesammelt und in den bepflanzten Zwischenbereichen versickern. Und auch das Thema Fahrradstellplätze wurde in der Planung berücksichtigt. Ob Boxen oder offene Stellplätze mit Schließfächern für Akkus – das sei noch alles offen und diskutabel, sagte der Fachbereichsleiter. Ebenso die Anlage von Parkplätzen zum Laden von Elektroautos. Nur müsse man bald entscheiden, in welche Richtung die Planungen denn nun gehen sollten, so Witt.

Dazu hatte Werner Stratmann eine klare Meinung: „Ein massiver Ausbau an Stellplätzen ist nicht zielführend“, sagte er. Vielmehr plädierte er für Fahrradladestationen und für einen effektiven Zubringer zum Bahnhof. Ein Vorstoß, dem auch Andre Große Hokamp (CDU) folgen konnte. Er stelle sich darüber hinaus die Frage, wie hoch der Bedarf an Stellplätzen am Bahnhof überhaupt ist. „Ich habe bisher immer einen Parkplatz bekommen“, sagte auch Elmar Möllenbeck (CDU). Der Platzbedarf sei sehr stark schwankend und hänge auch mit der Auslastung des Beverlandes zusammen, so die Antwort des Fachbereichsleiters dazu. Dennoch bat auch Dr. Meinrad Aichner (FDP) darum, dass die Bedarfe genau ermittelt werden sollten.

„Warum brauchen wir das überhaupt“, fragte sich auch Jutta Drilling-Kleihauer (SPD) und unterstützte das Bestreben nach einem vernünftigen Busverkehr.

Den Kern des ursprünglichen Gedankens hinter dem Förderantrag brachte Bürgermeister Karl Piochowiak noch einmal auf den Punkt: Es sei die Elektrifizierung des Pkw-Verkehrs gewesen und damit verbunden die Installation von E-Ladesäulen. „Das sollte man auch im Blick behalten“, sagt der Verwaltungschef. Dennoch könne man alternativ schauen, was in dieser Hinsicht auf den „alten“ Parkplätzen möglich ist.



Einen Beschluss, wie es jetzt mit der Park+Ride-Anlage weitergehen soll, fassten die Ausschussmitglieder nicht. Das soll in der nächsten Sitzung erfolgen.