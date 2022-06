Person bei Küchenbrand leicht verletzt

Zu einem Küchenbrand wurde die Feuerwehr am Pfingstsonntag gerufen. Ein Hausbewohner erlitt dabei leichte Verletzungen.

Nach Aussagen der Einsatzkräfte war das Essen eines Bewohners wohl zu lange in der Mikrowelle erhitzt worden. Durch die damit zusammenhängende Rauchentwicklung schlugen die Warnmelder an. Der Bewohner wurde nach dem Öffnen der Wohnungstür unter Atemschutz gerettet und mit einer leichten Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht. Nach dem Lüften der Wohnung konnte die Feuerwehr wieder abrücken. Neben Kräften aus Ostbevern und Brock wurde auch die Drehleiter aus Telgte zum Einsatzort gerufen.