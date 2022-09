Perspektiven für Straßenkinder

Ein Herzenswunsch ist für den seit Jahren in Telgte lebenden und in Guinea geborenen Alkaly Touré in Erfüllung gegangen: Ihm gelang die Gründung eines Fördervereins, der ausschließlich das Ziel verfolgt, ein ganz bestimmtes Ausbildungsprojekt in der Hauptstand Conakry zu fördern.

Auf Initiative von Alkaly Touré trafen sich die Gründungsmitglieder im DRK-Heim, um den Förderverein ins Leben zu rufen. Dessen Ziel ist es, in Alkaly Tourés alter Heimatstadt Conakry, der Hauptstadt Guineas, ein Ausbildungsprojekt für Jugendliche zu unterstützen.

Zweck des Vereins, der die Gemeinnützigkeit anstrebt, ist die Erhaltung und Erweiterung der dort schon vorhandenen Ausbildungswerkstatt, um den dort arbeitenden Jugendlichen – oftmals Straßenkinder – vor Ort eine Zukunftsperspektive zu schaffen.

Nach intensiven Stunden der Vorarbeit und Planung konnten die Vereinsmitglieder nun eine Satzung verabschieden, einen Vorstand bestimmen und die offizielle Gründung bekanntgeben. Zum ersten Vorsitzenden wurde der Telgter Sebastian Lott gewählt, zweiter Vorsitzender ist Alkaly Touré. Zum weiteren Vorstand gehören Anne-Katrin Schulte (Beisitzerin), Paul Sauvigny (Kassierer), Hildegard Bauer (Beisitzerin), Gabi Mentrup (Schriftführerin) und Wolfgang Wesener-Roth (Beisitzer).

Der neue Förderverein freut sich über Fördermitglieder sowie Unterstützer.