Picknick als Geschenk

Was schenke ich meinen Lieben zu Weihnachten?“ Wem diese Frage noch auf dem Herzen liegt, der kann sich von der Aktion „Verschenke ein Picknick“ inspirieren lassen.

Passend zum Fest bietet die Ostbevern Touristik ganz besondere Picknickkisten an.

Knapp 50 Stadtmarketings, Tourist-Informationen, Erzeuger, Unternehmen und Hersteller aus 37 Orten im Münsterland packen weihnachtliche Picknickkisten mit regionalen, lokalen und nachhaltigen Produkten, die Freunde, Nachbarn oder die Familie glücklich machen können. Der Münsterland e.V. hat die Aktion angestoßen.

Besonders ist das Lokalkolorit, denn in jeder Kiste zeigen sich die Akteure vor Ort von ihrer leckersten Seite: Zur Auswahl gibt es in den Kisten mit Namen wie Winterleuchten, Kaminzauber oder Sternenlichter zum Beispiel weihnachtliches Gebäck aus dem Münsterland, Weihnachtslikör, Mandeln, Marmelade, traditionelles Landbier, Eintöpfe und Suppen in Gläsern oder Westfälischen Pumpernickel. Neben Lebensmitteln sind einige Kisten auch mit kleinen Picknick-Begleitern bestückt, wie Kuschelsocken aus Alpakawolle für das gemütliche Picknick zu Hause, Tassen sowie Rad-, Wander- und Stadtkarten für die Planung des ersten Ausflugs im neuen Jahr.

Wer die Kiste nicht behalten möchte, profitiert in einigen Orten von einem Pfandsystem und kann sie zurückbringen. Vertrieben werden die Picknickkisten in Ostbevern direkt bei den Anbietern. Einen Überblick, wer mitmacht und in welcher Kiste welche Leckerei steckt, gibt es unter www.muensterland.com/verschenkepicknick