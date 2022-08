Planungen und Umgestaltung nehmen Formen an

Martina Lückener und Marina Peters arbeiten mit den Mädchen und Jungen an Ideen für die Raumumgestaltung.

Das Kinder- und Jugendwerk kann seit Januar auf ein 30-jähriges Bestehen zurückblicken. Dieses Jubiläum haben die Jugendlichen zum Anlass genommen, einige der Räume im Kinder- und Jugendwerk zu verschönern. Gemeinsam mit Martina Lückener und Marina Peters (Kin

der- und Jugendwerk) erarbeiteten sie Ideen, die in den nächsten Monaten umgesetzt werden sollen. Sie starten nun mit einer Galerie, wie es in einer Mitteilung des Jugendwerks heißt.

Lückener fertigte in den letzten Wochen Porträts von 24 jugendlichen Besuchern. Nun kommt der nächste Schritt, für den noch Material gebraucht wird. „Uns fehlen noch Bilderrahmen“, hoffen die Künstlerin wie auch die Mädchen und Jungen auf einige Spenden. „Sie müssen aus Holz, und im DIN-A4-Format sein“, fügte Lückener hinzu. Zumal die Rahmen noch farblich bearbeitet werden sollen, wird eine möglichst natürliche Grundlage benötigt. Es dürfen gerne alte Rahmen sein.

Wenn der Raum komplett umgestaltet wurde, können sich die Aktiven schon an das nächste Projekt machen, denn: „Wir wollen alle Wände, die wir hier verändern dürfen, auch umgestalten“, sagte die Künstlerin. „Als nächstes kommt der Computerraum an die Reihe“, erklärte Peters. Für das Zimmer zum Spielen mit Konsolen ist ein Weltraum-Themenbezug geplant. Es soll mit fluoreszierender Farbe gestrichen werden, so dass es perspektivisch wie einRaumschiffcockpit wirkt.