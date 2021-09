Planungssicherheit muss her

Der Ortsverband der Grünen hatte jüngst zu einer Infoveranstaltung mit dem Thema „Agrarwende“ eingeladen und konnte mit zwei Gastrednern aufwarten: Jessica Wessels, die grüne Bundestagskandidatin für den Kreis Warendorf, und Norwich Rüße, Sprecher für Landwirtschaft, Natur-, Umwelt-, Tier- und Verbraucherschutz der grünen Landtagsfraktion und selbst auch Landwirt.

Neben kurzen Vorträgen, kam es zu einer angeregten, konstruktiven Diskussion mit den Zuhörern, insbesondere auch mit den vielen ortsansässigen Landwirten, heißt es von den Grünen.

Dass es eine Agrarwende geben müsse und sie in einigen Bereichen auch schon begonnen habe, erläuterte Rüße. Der Fleischkonsum und damit die Fleischproduktion seien rückläufig. Hauptmahlzeiten würden kaum noch zu Hause eingenommen, aber in Kitas und Schulen. Junge Menschen würden zunehmend vegetarisch essen und die künstliche Fleischproduktion nehme rasant zu. Der große Preisdruck zwinge immer mehr Landwirte zur Aufgabe. Höfe bis 50 Hektar müssten um ihre Existenz bangen, weil sie nicht mehr rentabel wirtschaften könnten. Was ist zu tun?

Bei vielen, auch bei den anwesenden Landwirten, herrscht oft Ratlosigkeit. Einigkeit habe darin bestanden, dass an vielen Stellschrauben gedreht werden müsse, bei den Verbrauchern, der Lebensmittelindustrie, der Politik und den Landwirten. Die wiederum seien grundsätzlich bereit die intensivierte Landwirtschaft schrittweise zu verlassen, wenn man ihnen von Seiten der Politik und der Lebensmittelindustrie Planungssicherheit über mindestens 20 Jahre gebe, wie der Ortsverbandsvorsitzende Paul Verenkotte ausführte. Das heiße konkret finanzielle Unterstützung in der Umbauphase. Dann hätten auch wieder kleinere Höfe eine Chance, erläuterte Rüße.

Nach aktuellen Umfrageergebnisse zur Bundestagswahl sei es durchaus denkbar, dass die Grünen in einer Koalitionsregierung den Bundeslandwirtschaftsminister stellen könnten, heißt es von den Grünen weiter. Doch wie würden die Grünen die Agrarwende angehen, kam die Frage eines Landwirts. Sie würden – unter anderem – die regionale Erzeugung und Vermarktung stärken, Tierwohl, Nachhaltigkeit und bessere Qualität in der Produktion fordern. Sie würden sich für eine radikale Änderung der EU-Subventionen einsetzen. Weg von der Förderung industrieller Großbetriebe, stattdessen Unterstützung von Biobetrieben und auch kleineren konventionellen Betrieben. „Aber alle Ziele erreichen wir nur, wenn alle Beteiligten gemeinsam an einem Strang ziehen und zwar in die gleiche Richtung“, so das Fazit des Abends.