Platzen die Pläne jetzt?

Was Fachbereichsleiter Hans-Heinrich Witt den Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses in ihrer jüngsten Sitzung mitteilte, wirkte wie ein Blitzeinschlag. Nicht nur, dass die Kosten für den Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses in Brock explodieren, auch Schwierigkeiten bei der Entwässerung könnten zu ungeahnten Konsequenzen führen.

So soll es einmal aussehen – das neue Feuerwehrgerätehaus in BrockDas alte Gerätehaus muss zwingend ersetzt werden. Für das Neue gab es sogar schon Planungen für das Interieur.

„Ich bin sprachlos – und das kommt selten vor“, sagte Thomas Manthey (SPD) in der jüngste Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses. Und das ging an diesem Abend nicht nur ihm so. Kopfschütteln rundherum im Sitzungssaal. „Das zieht mir den Boden unter den Füßen weg“, kommentierte es Jochem Neumann (Grüne).

Der Grund dafür: Fachbereichsleiter Hans-Heinrich Witt hatte für die Sitzung einen umfassenden Sachstandsbericht zum Bau des Feuerwehrgerätehauses in Brock vorbereitet, der zahlreiche Probleme schilderte. Dabei war man zuletzt guter Dinge, den Neubau – die Planungen ziehen sich bereits seit mehreren Jahren hin – umsetzten zu können.

Jetzt kommen die vorbereitenden Arbeiten jedoch massiv ins Stocken. Und das hat gleich mehrere Gründe:

Regenwasser: Bereits 2015 verabschiedete der Rat ein Konzept zur Abwasserbeseitigung in Brock. Diese erfolgt über drei Netze, zu denen jeweils ein Regenrückhaltebecken gehört. Von diesen dreien, gibt es bisher aber nur eins, was das Wasser aus dem Gebiet der Pfarrer-Harrier-Straße abführt. Die beiden anderen Gebiete werden in die Deppengaugosse, wie in die Wöstengosse abgeführt. Für diese beiden Stellen ist die Einleitungsgenehmigung jedoch abgelaufen, und das Ganze wird vom Kreis lediglich noch geduldet. Das wiederum führt jetzt zur Problematik, dass das Areal, auf dem das neue Gebäude stehen soll, nicht nach den aktuellen Vorgaben der Unteren Wasserbehörde entwässert werden kann, da die Einleitungsmenge überschritten wird. Das hat zur Folge, dass eine Baugenehmigung nur erteilt wird, wenn ein Regenrückhaltebecken gebaut ist. Hinsichtlich der Becken stehe man in nicht ganz einfachen Gesprächen mit Grundstückseigentümern, so Witt. „Diese Gespräche verlaufen jedoch sehr, sehr zäh“, bestätigte auch Bürgermeister Karl Piochowiak.

Löschwasserversorgung: Die Stadtwerke können die Löschwasserversorgung für das neue Gebäude nicht zu 100 Prozent sicherstellen. Notwendig wären 48 Kubikmeter pro Stunde und das über zwei Stunden. „Die Stadtwerke können aber nur die Hälfte liefern, alles andere müssen wir sicherstellen“, erläutert Hans-Heinrich Witt. Das wiederum soll über einen neuen Löschwassertank in Brock erfolgen, dessen Installation die Ausschussmitglieder einstimmig beschlossen (Bericht folgt).

Lärm-Emissionen: Berechnungen gehen davon aus, dass in der Nacht kein Martinshorn eingesetzt wird. Dazu kann allerdings keine Dienstanweisung erfolgen, so dass es in der Verantwortung des jeweiligen Fahrers liegt. Hier bestehe die Möglichkeit, über eine Ampelanlage auf den Einsatz von Martinshorn zu verzichten, so Witt weiter. Allerdings sei auch an dieser Stelle mit Mehrkosten zu rechnen.

Baukostenberechnung: In den allerersten Planungen sei man von Baukosten in Höhe von 1,8 Millionen Euro ausgegangen, erinnerte Witt an die Anfänge. Schon damals habe der Kämmerer angeregt, ob nicht auch 1,6 Millionen Euro ausreichend seien. Schlussendlich seien dann 1,93 Millionen Euro für den Bau im Haushalt veranschlagt worden. Bereits in den letzten Monaten habe es aufgrund verschiedener Änderungen – zum Beispiel bei der Organisation der Stellplätze oder auch aufgrund der Bodenbeschaffenheit – Kostenerhöhungen gegeben. Hinzu kämen in letzter Konsequenz die stetig ansteigenden Material- und Lohnkosten. „Jetzt erschrecken sie nicht“, sagte Witt, bevor er die aktuelle Planungssumme von 3,2 Millionen Euro nannte. Selbst wenn man an vielen Stellen einspare – man habe da schon das Gespräch mit der Feuerwehr und den Maltesern gesucht – gestalte sich das Gesamtpaket nicht einfach. „Und die Kameraden haben da schon viele Zugeständnisse gemacht“, sagte Witt.

Fraglich für die Politik – die sich geschlossen hinter die Feuerwehr stellte – ob der Stand­ort an der Ladbergener Straße noch der richtige ist. Denn unter Berücksichtigung der verschiedenen Problematiken steht das Projekt für sie – zumindest an der Stelle – auf der Kippe. Umso wichtiger für die Wehr: Jochem Neumann regte an, ein kleines Gremium aus Politik, Verwaltung, Feuerwehr und Maltesern zu bilden, um so die Probleme genau zu beleuchten und zu einer schnellen Lösung zu kommen. Ein Vorstoß, dem sich alle Fraktionen anschließen konnten.