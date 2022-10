Politik entlastet die Verwaltung

Bei einem Termin auf dem Friedhof in Brock schauten sich die Mitglieder des Planungsausschusses das Areal an und besprachen Maßnahmen zur ökologischen Aufwertung.

Auf Kosten der Gemeinde sollen 50 Obstbäume beschafft werden, die dann bei einer Großveranstaltung – etwa am Kastaniensonntag – an interessierte Bürger ausgegeben werden sollen, um einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

Mit der Ausgabe von 50 Obstbäumen an Interessierte will die Gemeinde einen Beitrag zur Förderung des Dorfklimas und der Artenvielfalt leisten.

In diesem Punkt entspricht der Beschluss des Umweltausschusses noch genau dem Antrag der SPD-Fraktion, die diese Idee „aus Telgte übernommen hatte“, wie Peter Eisel betonte.

In anderer Hinsicht allerdings hatten die anderen Fraktionen durchaus Bedenken bezüglich des SPD-Antrages und modifizierten diesen in der Diskussion kurzerhand. Denn, analog wie in Telgte, eine Ausgabe der Bäume beispielsweise über den Bauhof und die Koordination der Maßnahme sahen die anderen Parteien als unnötige Belastung für die Verwaltung an.

Von einem erheblichen administrativen Aufwand sprach unter anderem Florian König (FDP). Ähnlich die Befürchtungen von Andre Große Hokamp (CDU). Werner Stratmann (Grüne) war es dann, der mit einem „Vereinfachungsvorschlag“ den Weg für die Aktion frei machte. Denn am Ende wurde die Verwaltung mit dem Kauf von 50 Bäumen beauftragt, die von Mitgliedern des Rates und vom Bürgermeister bei einer Großveranstaltung wie dem Kastaniensonntag unbürokratisch an interessierte Bürger abgegeben werden sollen.

Somit werde die Idee schließlich verwirklicht, ohne zusätzliche verwaltungstechnische Hürden aufzubauen.

Ganz unbürokratisch soll auch die Frage eines Eigenanteils geklärt werden. Eine Spendendose soll aufgestellt werden, über die die Bürger einen symbolischen Anteil zur Aktion leisten können.