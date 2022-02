Politik hält an Beschluss fest: Blühwiese kommt trotz Widerstand bei den Anwohnern

Den Nachbarn an der Bahnhofstraße gefällt die Idee zur Anlage einer Blühwiese vor ihrer Haustür nicht. Sie sind mit dem dort vorhandenen Bodendecker zufrieden. Die Politik sieht das jedoch anders und will an ihrem Beschluss zur Anlage eines Blühstreifens festhalten – auch wenn Bürger dadurch „negativ“ betroffen sein sollten.

Die Politik hält an ihrem Beschluss, an der Bahnhofstraße eine Blühwiese einzusäen, fest. Den Anwohnern gefällt die Fläche so, wie sie ist. Sie möchten sie gerne so beibehalten.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich der Umwelt- und Planungsausschuss für die Anlage eines Blühstreifens oder einer Blühwiese entschieden hat. Sogar einen Grundsatzbeschluss dazu gibt es, dass auf gemeindlichen Flächen – sofern sie sich dafür eigenen – Blühwiesen zum Schutz der heimischen Insektenwelt angepflanzt werden sollen.

Das wiederum stößt nicht immer bei allen Bürgern auf Verständnis. So hatte sich nach der letzten Entscheidung, an der Bahnhofstraße auf den gemeindlichen Flächen Blühwiesen einzusäen (WN berichteten), die Nachbarschaft zu Wort gemeldet. „Wir Anwohner von der Bahnhofstraße sind dagegen, weil eine Blühwiese nicht pflegeleicht ist“, schreibt Elisabeth Tepper unterstützt von zahlreichen weiteren Nachbarn in einem Brief an die Verwaltung. Und weiter: „Wenn der Bodendecker blüht, summen dort viele Wildbienen.“ Darüber hinaus hätten sich die Anwohner gewünscht, dass man von Seiten der Verwaltung vor der Beschlussfassung mit ihnen gesprochen hätte.

Einstimmiger Beschluss

Das sah man in der Politik nicht so. „Es ist genau richtig gelaufen“, sagte beispielsweise Werner Stratmann (Grüne). Der Vorschlag sei in den Ausschuss eingebracht worden, und man habe einstimmig dafür gestimmt. „Das ist nun einmal Politik, und irgendjemand ist immer negativ betroffen“, so Stratmann weiter, der appellierte, zu den gefassten Beschlüssen zu stehen. Zustimmung gab es in dieser Hinsicht auch aus den Reihen der CDU wie auch der SPD. Man solle auf keinen Fall in dieser Entscheidung zurückrudern, sagte Jutta Drilling-Kleihauer (SPD), machte jedoch einen Vorschlag zur Güte und regte an, das Gespräch mit den Nachbarn zu suchen, um so Ideen zu entwickeln. So könnten sich die Anwohner vielleicht mit Ablegern von Stauden aus dem eigenen Garten einbringen oder Patenschaften übernehmen. Der Vorstoß, den Beschluss vielleicht doch noch einmal zu überdenken, kam aus Richtung FDP. Man könne den Bodendecker auf den Stock setzen und schauen, „was sich daraus entwickelt“, lautete der Vorschlag von Maik Leinkenjost (FDP). Zustimmung erntete er dafür jedoch nicht.

„Sind die Flächen, so wie man sie haben wollte, oder machen sie Probleme bei der Pflege?“, wollte Simon Stadtmann (CDU) im Laufe der Diskussion von Hans-Heinrich Witt wissen. Eine pauschale Antwort konnte der jedoch nicht geben und ging ins Detail: Je nach Witterung sei die Entwicklung der Flächen sehr unterschiedlich. Wichtig sei, dass man bei derartigen Bereichen den ganzen Lebenszyklus der Pflanzen betrachten müsse. So würden die Stauden, Kräuter und Wildblumen nicht nur der Nahrungsaufnahme dienen, sondern unter den abgestorbenen Pflanzenteilen und im Boden würden auch die Eier der Insekten überwintern. Und ganz pragmatisch sagt er: „Einen Schmetterling gibt es halt nur, wenn es vorher auch eine Raupe gab.“ Samen der „alten Pflanzen“ müssten im nächsten Zyklus die Möglichkeit haben zu keimen. Doch gerade wenn die Pflanzen absterben würden, würden viele Bürger das nicht mehr schön finden. Aber es gehöre schlichtweg dazu.

Wie die ausgesäten Mischungen schlussendlich „angehen“, hänge auch mit dem Boden zusammen. Für die Bahnhofstraße sagte Witt: „Das ist eigentlich optimaler Boden, weil er nährstoffarm ist und eine ausreichende Größe besitzt.“