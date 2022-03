Politik will Kostenexplosion Einhalt gebieten

Das Beverbad muss erhalten bleiben. Darin sind sich offensichtlich alle Parteien in Ostbevern einig. Aber so wie bisher, kann es nicht weitergehen. Denn für den Erhalt und Betrieb des Bades muss die Gemeinde Jahr für Jahr mehr als 800 000 Euro zuschießen.

Deshalb muss ein neues Konzept für das Beverbad entwickelt werden – und zwar so schnell wie möglich. Die CDU-Fraktion hat daher im Dezember 2021 die Initiative ergriffen und den „Arbeitskreis Beverbad“ gegründet. Das erklärte Ziel ist es, konkrete Vorschläge zu entwickeln, die enormen Kosten einzusparen und das Bad zugleich attraktiver zu machen. Dazu wurden alle Ratsmitglieder zur Mitarbeit eingeladen.

Als Arbeitsgrundlage hat die Verwaltung allen Parteien ein umfangreiches Zahlenwerk zu Kosten und Einnahmen des Beverbades der vergangenen zehn Jahre zur Verfügung gestellt.

Seit Januar arbeiten inzwischen Vertreter von CDU und FDP an konstruktiven Vorschlägen für eine sichere Zukunft des Badbetriebs in Ostbevern. Im ersten Schritt haben sie verschiedene Experten aus den Bereichen Organisation, Schwimmbadtechnik und Energiewirtschaft von Bäderbetrieben befragt. Zurzeit entsteht ein Arbeitspapier mit konkreten Handlungsvorschlägen, das dem Bürgermeister und der Verwaltung kurzfristig übergeben werden soll. In einem weiteren Schritt wäre vorstellbar, aus dem Arbeitskreis heraus einen Beirat zu konstituieren, der die Umsetzung der Vorschläge beratend begleitet.

Die Zeit drängt, denn die dramatische Kostenexplosion rund um das Beverbad soll gestoppt werden. Der „Arbeitskreis Beverbad“ liefert dazu einen wichtigen Impuls. Umgesetzt werden müssen die Vorschläge aber dann von Bürgermeister und den Beverbad-Verantwortlichen in der Gemeindeverwaltung.