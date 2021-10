Politiker wollen in Projektgruppe

Ostbevern

Die Politik fühlte sich in der Besetzung der Projektgruppe, die den Schulentwicklungsprozess begleiten soll, unterrepräsentiert. In der jüngsten Ratssitzung wurde deshalb noch einmal über konkreten Mitglieder diskutiert. Auch wenn Bürgermeister Karl Piochowiak gab zu Bedenken, dass je größer die Gruppe am Ende sei, sich die Zusammenarbeit umso schwieriger gestalte, entschied sich der Rat letztlich anders.

Von Daniela Allendorf