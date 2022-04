Post mit eigener Briefmarke

Eine Überraschung hatte Attila Repkeny, Leiter des Kinder- und Jugendwerks bei der Versammlung des Vereins parat. „Wir waren nicht untätig“, erklärte Repkeny in seinem Bericht und erläuterte, was während der Pandemie trotz Schließung alles möglich war.

Die Auszeit während der Corona-Pandemie auffangen, Alternativen finden und gleichzeitig Pläne für die zukünftige Betreuung und Begleitung der Besucher im Kinder- und Jugendcafé machen: ein großes Arbeitspensum füllte das Team der Einrichtung aus und stellte es vor neue Herausforderungen. Darüber und über neue Planungen berichtete Attila Repkeny bei der Versammlung des Kinder- und Jugendwerkes. Und hatte noch eine Überraschung in petto, die bei allen für Erstaunen sorgte. „Wir waren nicht untätig“, erklärte Repkeny in seinem Bericht, der der Begrüßung durch die Vorsitzende Anja Beiers sowie der Jahresrechnung folgte.

Online-Angebote laufen gut

Die Corona-Vorgaben machten manche Angebote unmöglich. Das pädagogische Team stellte Alternativen auf, indem Online-Angebote durchgeführt wurden, beispielsweise ein Online-Kochkurs. Ein Konzert einer Loburger Schülerin, für die man im Kinder- und Jugendcafé eine Bühne aufbaute, wurde von über hundert Zuschauern an den Bildschirmen verfolgt. „So etwas werden wir bald wieder machen“, so das Fazit Repkenys.

Zudem sei man für die Kinder und Jugendlichen weiterhin als Ansprechpartner da gewesen. Über die eingerichtete Notrufnummer habe es zum Glück keine Meldung gegeben, führte Attila Repkeny weiter aus.

Die Befürchtung des pädagogischen Teams, dass nach der Zwangspause deutlich weniger Besucher in den Treffpunkt am Lienener Damm kommen, bewies sich nicht, denn: „Wir hatten sehr viele Besucher, das Kinder- und Jugendcafé hat vielen gefehlt“, so Attila Repkeny. „Auch neue Gesichter waren dabei.“ Über 50 Gäste konnte man verzeichnen, in „normalen“ Zeiten seien es dreißig bis vierzig Jugendliche.

Musikalische wie auch sportliche Angebote wurden von den Mitarbeitern ebenfalls organisiert.

Ein Highlight sei die Fahrt nach Budapest in Verbindung mit einem karitativen Projekt gewesen, so Repkeny im weiteren. Der Besuch dort ließ die Teilnehmer „mal über den Tellerrand blicken“ und zu sehen, wie wenig andere Menschen besitzen. Eine Fahrt zur Gedenkstätte in Krakau ist nun geplant.

Ein vielfaches „Aah“, „unglaublich“, oder „wie geht das denn“ ernteten Attila Repkeny und Team für ihre Überraschung an den Verein: eine eigene, versandmögliche Briefmarke mit dem Bild des Kreisverkehrs an der L830, der von einer Gruppe Kinder und Jugendlichen mitgestaltet wurde.

„Die Botschaft ist es, den Stellenwert der Familie und der Verbundenheit zu präsentieren“, erklärte der Organisator. Dies gelingt nun mit der 85 Cent Briefmarke, die auch einen hohen ideellen Wert hat, deutschlandweit.

Spielstadt in den Sommerferien

Ein seit vielen Jahren wichtiges Standbein des Vereins ist die Spielstadt in den Sommerferien. Vor einigen Jahren hat das Kinder- und Jugendwerk auch die Notbetreuung übernommen. Mit sehr großem Anklang. „Der Bedarf ist groß“, teilte Repkeny aus den Erfahrungen des letzten Jahres mit. Mit durchschnittlich 60 Kindern pro Tag stieß man an die Kapazitäten. „Es steckt ein starkes Betreuungsteam dahinter“, erklärte er. Die Notbetreuung ist auch für dieses Jahr geplant, ebenso wie die Spielstadt. Diese wird auch in diesem Jahr wieder von Studenten aus dem Ausland begleitet. Sollten Flüchtlingskinder aus der Ukraine Interesse haben, dürften diese kostenfrei teilnehmen, sagte der Sprecher. Ein Osterprogramm gibt es in der ersten Ferienwoche.

Neues Sportgerät

Neu am Kinder- und Jugendcafé ist ein Callanetics-Sportgerät, dessen Aufbau der Module von Kindern und Jugendlichen mit erarbeitet wurde. Anlaufen soll bald das Projekt „Gemeinsam sind wir stark“. Für die Aufarbeitung von interfamiliären Problemen wurde von der Gemeinde für zwei Jahre eine halbe Arbeitsstelle bewilligt.

Lob für die Arbeit des pädagogischen Teams sprach Anja Beiers aus: „Es ist sehr gut, wie ihr die Kinder und Jugendlichen so im Blick habt und die Arbeit ständig auf sie anpasst“, sagte sie.