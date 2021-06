Präsent für erste Besucherin

Zum Auftakt in die Freibadsaison war das gesamte Schwimmmeisterteam vor Ort, um die ersten Badegäste in diesem Jahr zu begrüßen. Selda Aras war mit ihren Söhnen Kian und Kuzey die allererste Besucherin und wurde mit einem Willkommensgeschenk überrascht.

Gelungener Auftakt in die Freibadsaison: „Das herrliche Sommerwetter lockte am Montagnachmittag zahlreiche Besucher in das Freibad Ostbevern. 150 Badegäste konnten sich nach der langen coronabedingten Schließungsphase des Beverbades endlich wieder in die Fluten stürzen“, heißt es in einer Pressenotiz dazu. Inzwischen konnte das Beverbad aufgrund der niedrigen Infektionszahlen die Besucherzahl auf 250 Gäste erhöhen.

Schon bevor sich die Türen des Freibades öffneten, hatte sich eine lange Schlange vor dem Eingang des Beverbades gebildet. Geduldig warteten die Schwimmfans auf den Einlass. Selda Aras und ihre Söhne Kuzey und Kian waren die ersten Badegäste, die das Schwimmmeister-Team in diesem Jahr im Beverbad willkommen heißen konnte. Zur Begrüßung erhielten sie ein Badehandtuch als Willkommensgeschenk. Das Freibad des Beverbades ist täglich von 15 bis 19 Uhr, samstags und sonntags zusätzlich auch von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Vor dem Badbesuch ist eine Online-Anmeldung erforderlich. Weitere Infos finden sich unter