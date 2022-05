Premiere vor dem neuen Rathaus

Ostbevern

Es war die Premiere vor dem neuen Ostbeverner Rathaus und sie ist geglückt. Seit Samstagabend steht der Maibaum in voller Pracht auf dem Rathausvorplatz. Möglich gemacht hat das die Feuerwehr, sowie dessen Förderverein, der im Anschluss an das Maibaumrichten auch noch zum Tanz in den Mai eingeladen hatte.

Von Anne Reinker