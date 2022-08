Pritschen nach Herzenslust

Vier Tage lang so viel Volleyball, wie es nur eben geht, gepaart mit Gemeinschaft und jeder Menge Spaß: Das bot nun in und rund um die Beverhalle das 13. Sommercamp der Jugendabteilung des BSV Ostbevern – nach einigen Jahren unter wechselnden Bedingungen nun wieder in seiner „reinsten Form“. Und das bedeutete: alle Altersklassen zusammen in einem Camp, mit Übernachtung und vollem (Sport-)Programm.

Möglich wurde dies, weil laut einer Vereinsmitteilung einerseits keine Corona-Auflagen die Teilnehmerzahl begrenzten, andererseits tolles Teamwork innerhalb der Abteilung für die nötige Betreuungssituation sorgte. Das „Kernteam“ (Laura Schlautmann, Roland Eggersmann, Andrea Sendker, Dominik Münch, Maja Annegarn, Theresa Disselmann und Tatjana Hansen) bekam von zahlreichen Seiten Beistand: Die weiteren Kräfte aus der Trainerrunde halfen im Rahmen ihrer zeitlichen Möglichkeiten, Spielerinnen aus der ersten und zweiten Damenmannschaft sorgten für Verstärkung in den Trainingseinheiten, andere lieferten wertvolle Unterstützung im organisatorischen Hintergrund (insbesondere rund um die Mahlzeiten) und von Seiten der Eltern gab es Salatspenden und tatkräftiges Anpacken beim Aufräumen.

So fehlte es den über 50 Teilnehmern – unter ihnen auch wieder acht Jungen – an nichts und sie konnten vollends genießen, worauf sie wochenlang hingefiebert hatten: Vier Tage lang Volleyball am Stück. Eingerahmt von einem Auftakt- und einem Abschlussturnier in gemischten Teams standen sechs Übungseinheiten in den Trainingsgruppen der bevorstehenden Saison auf dem Programm. Hinzu kamen Athletik-Blöcke wie das morgendliche Joggen oder die Workouts mit Fitnesstrainerin Andrea Uhlenhake.

Wer meint, dass der Nachwuchs damit sein Tagespensum an Sport bereits ausgereizt hätte, der brauchte nur während der „Zwischenzeiten“ einen Blick in die Halle zu werfen: Da wurde beinahe jede freie Minute genutzt, um noch ein bisschen zu „zocken“, den gerade neu gelernten Aufschlag zu verfeinern oder die Volleyballtechniken an anderen runden Spielgeräten zu erproben. Mal abgesehen von einem Wespenstich oder einem geprellten Finger kamen dabei alle verletzungsfrei durch die Tage.

Frühstück und Abendessen wurden im „Zeltdorf“ hinter der Halle eingenommen, mittags ging es ins Seniorenzentrum St. Anna, wo die Sommercamper zur warmen Hauptmahlzeit eingeladen waren. Für Abwechselung sorgten unter anderem die Singerrunde oder das Campkino.

Erstmals nahmen auch fünf junge Damen vom SV Ems Westbevern teil – Mitglieder der neu gebildeten Spielgemeinschaft in der U16. Zudem feierte das „Camplied 4“ seine Premiere. Und nicht nur in der Halle ging es hoch her: German-Beach-Tour-Protagonistin Christine Aulenbrock und ihr Trainer Christoph Kesselmeier gaben im Beverstadion ein Sandtraining für die ältesten Campteilnehmerinnen.

„Ein dickes Dankeschön geht raus an alle, die zum Gelingen des diesjährigen Sommercamps im Großen wie im Kleinen beigetragen haben“, so die Verantwortlichen. „Es war wieder einmal ein Fest, ein Highlight des Abteilungskalenders, das sich im Jubiläumsjahr von seiner schönsten Seite präsentierte.“