Profis an der Werkbank und vor der Kamera

Die Ostbevernerin Leonie Globig befindet sich eigentlich gerade in der Ausbildung zur Orthopädietechnikerin. Doch jüngst schlüpfte sie auch noch in die Rolle einer Schauspielerin und wirkte bei den neuen Azubifilmen des St. Josef-Stift in Sendenhorst mit.

Ostbevernerin Leonie Globig wirkt in Azubi-Filmen des St.-Josef-Stift in Sendenhorst mit

Schuhe, Orthesen, Einlagen – all das ermöglicht den Patienten des Sendenhorster St.-Josef-Stifts ein besseres Leben. Hinter den maßgefertigten Hilfsmitteln stecken die Mitarbeitenden der hauseigenen Orthopädischen Werkstatt. Ein Handwerk mit viel Verantwortung und Abwechslung. Grund genug, die Ausbildung in diesen Bereichen auch filmisch vorzustellen und um Nachwuchs zu werben.

Blick hinter die Kulissen

Einen Blick hinter die Kulissen gewähren die neuen Azubi-Filme des St.-Josef-Stifts im Bereich der Orthopädie-Technik. Sie zeigen neben aktuellster technischer Ausstattung auch ein dynamisches, gut funktionierendes Team. Die Mitarbeitenden rund um Werkstattleiter Christian Zott beteiligten sich gerne und zeigten sich offen für das Filmprojekt. In den Hauptrollen sind die Auszubildenden Leonie Globig aus Ostbevern, Anna Bomke aus Beckum, beide im Bereich der Orthopädietechnik, und Carolin Abeck aus Milte in der Orthopädieschuhtechnik zu sehen. Die drei gaben sich authentisch und echt vor der Kamera. „Naja, ich zeige halt, was ich sowieso mache“, sagte Carolin Abeck, während der Dreharbeiten, nachdem sie vom Team hinter der Kamera gelobt worden war. Auch im ersten Schritt, den Tonaufnahmen für den Film, agierten die drei, als hätten sie nie etwas anderes getan.

„ »Das Ergebnis zeigt unsere Arbeit und kann sich wirklich sehen lassen.« “ Christian Zott

Das Team der Öffentlichkeitsarbeit konzipierte gemeinsam mit dem Team der Orthopädischen Werkstatt und MEG Medien einen Drehplan, der sich auch in den regulären Tagesablauf der Mitarbeitenden einpflegen ließ. „Diesmal war es eine größere Herausforderung was die Räumlichkeiten betrifft. Denn anders als in den anderen Azubi-Filmen bewegen wir uns hier zwar in weniger Räumen, das bedarf allerdings einer guten Abstimmung, damit Arbeitsabläufe nicht gestört werden“, erklärt Jana Sobolewski, Mitarbeiterin füpr Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Durch die realen Bedingungen im Arbeitsumfeld der Protagonistinnen konnte ein authentischer Film entstehen. Für ein perfektes Ergebnis beteiligte sich am Feinschliff auch Ausbildungskoordinatorin Laura Harms. „Das Ergebnis zeigt unsere Arbeit und kann sich wirklich sehen lassen“, freut sich Christian Zott.

Patienten machen gerne mit

Doch ohne den Einsatz der gezeigten Patientinnen und Patienten wäre der Film ebenfalls nicht möglich gewesen. Matteo Lanza Giuliani, Michael Küpers und Marie-Louisa Schöbel ließen sich in Patientengesprächen und während Anproben filmen. „Die Arbeit, die hier geleistet wird, ist wirklich einzigartig“, sagt Michael Küpers. Durch seine positiven Erfahrungen mit der Werkstatt stellte er sich gerne für die Filmaufnahmen zur Verfügung. Auch andere Berufsgruppen, wie Therapeuten aus dem Reha-Zentrum erklärten sich für Gastauftritte bereit.

Zwei volle Drehtage

Aus dem Filmmaterial von insgesamt zwei Drehtagen und einem Tag Tonaufnahmen entstanden zwei dreiminütige Filme, die die Aufgaben und Arbeitsbereiche der Auszubildenden zeigen. Die beiden Filme ergänzen die Film-Reihe zum Thema Ausbildung im St.-Josef-Stift, die mit über 30.000 Klicks auf YouTube (Stand September 2022) bereits ein voller Erfolg sind. Dort zu sehen sind aktuell kurze Filme zu den Ausbildungen Pflegefachmann/-frau, Medizinische/r Fachangestellte/r und Kaufleute im Gesundheitswesen. Die Filme sollen die Ausbildungsvielfalt zeigen und neue Gesichter für das St. Josef-Stift und das Pflegenetzwerk gewinnen. Die Stiftung bildet in insgesamt neun Ausbildungsberufen aus. Weitere Informationen gibt es unter www.st-josef-stift.de/ausbildung.