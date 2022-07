Programm für die nächste Zeit steht

Zum Kaffeetrinken mit einer Dank des Vorstands reichhaltigen Auswahl an Selbstgebackenem trafen sich am Samstag Mitglieder der Landfrauen-Vereinigung. Im Edith-Stein-Haus stand die Geselligkeit im Mittelpunkt, nichtsdestotrotz wurden auch einige auf Grund der Pandemie fällige Punkte besprochen.

Mit dem Jahresrückblick erinnerte Elisabeth Annegarn ihre Zuhörerinnen an die Veranstaltungen der letzten zwei Jahre, die teils auch während der Pandemie stattfinden konnten. Dazu gehörten neben Ausflügen, Feiern und Aktionen auch eine zweitägige Fahrradtour.

Wie die kommenden Monate für die Ortsgruppe aussehen werden, kündigte Elisabeth Annegarn im Weiteren an. Hatte Beate Wittkamp die Kassenlage der etwa 200 Mitglieder starken Vereinigung offengelegt, machte Annegarn auf die kommenden Aktionen aufmerksam. So können die Frauen am 26. Oktober das Boulevard-Theater in Münster besuchen und werfen dort einen Blick auf „Männer, Technik und Migräne“, so der Titel des Stücks. Weitere Highlights werden die Modenschau, mit Models aus den eigenen Reihen, in Warendorf (15. März 2023), eine Tagesfahrt mit Kindern (Osterferien 2023) und ein Fahrsicherheitstraining mit dem ADFC (im Mai) sein.

Die nächste offizielle Versammlung möchten die Landfrauen im Januar abgehalten, dann mit einem Vortrag verbunden, bei dem es um die pflegeleichte Gestaltung des Gartens geht.