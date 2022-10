PV-Anlage wird installiert

Geht es nach der Politik, würde der Bau von Photovoltaikanlagen auf gemeindlichen Dächern deutlich schneller vorangehen – und das nicht nur aufgrund der Energiekrise. „Warum so lange mit der Ausschreibung warten?“, fragte Michael Füssel (CDU) im Haupt- und Finanzausschuss. Denn in der Sitzungsvorlage war diese noch auf das Ende des Jahres terminiert, obwohl Konzept, Planung und Ausführungsplanung für eine PV-Anlage auf der Franz-von-Assisi-Schule bereits vorhanden sind.

Einige Hürden zu nehmen

Allerdings hatte die Verwaltung in der bisherigen Planung auch mit einigen Hürden zu kämpfen: Kamen in einer ersten Ausschreibungsphase keine Angebote von Handwerkern, so folgte ein weiterer Versuch über das Förderprogramm progress.nrw mit Mitteln von 90 Prozent, die aus dem Landeshaushalt getragen werden sollten. Allerdings musste die bis dato geplante Anlage um einen Speicher ergänzt werden. Es gab zwar eine Förderzusage, aber während der erneuten Planungsphase wurde das Programm eingestellt und „wird vermutlich nicht wieder aufgelegt“, hieß es in der Verwaltungsvorlage.

„ »Außerhalb der Nutzungszeiten ist der Stromverbrauch nicht ausreichend hoch, sodass sich hier ein Speicher ohne nennenswerte Förderung nicht amortisiert.« “ Vorlage der Verwaltung

Für die Verwaltung allerdings kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Sie schlug dem Haupt- und Finanzausschuss nun vor, einen Schritt zurück zur ursprünglichen Planung ohne Speicher zu machen, dafür aber leistungsstärkere Module zu nutzen. Dies solle in erster Linie mit Blick auf die Nutzungszeiten der Stromversorgung der Schule tagsüber sein. „Außerhalb der Nutzungszeiten ist der Stromverbrauch nicht ausreichend hoch, sodass sich hier ein Speicher ohne nennenswerte Förderung nicht amortisiert. Jedoch könnte in den Ausschreibungsunterlagen auf entsprechende Hybridwechselrichter eingegangen werden, welche den nachträglichen Einbau eines Speichers ermöglichen. Entsprechende Hybridwechselrichter sind geringfügig teurer als herkömmliche Wechselrichter, geschätzt circa 1500 bis 2000 Euro bei der geplanten PV-Anlage. Bei anzunehmenden zukünftig fallenden Speicherkosten kann dies sinnvoll sein, um zukünftig flexibel aufgestellt zu sein“, erläuterte die Verwaltung.

Auf dem richtigen Weg

Man sei da auf jeden Fall auf dem richtigen Weg, sagte auch Werner Stratmann (Grüne) und plädierte ebenfalls für eine sofortige Ausschreibung, um im Anschluss direkt die Frage nach weiteren Projekten zu stellen. „Wir haben eine Prioritätenliste“, und die werde sukzessive abgearbeitet, sagte Fachbereichsleiter Hans-Heinrich Witt dazu.

Einstimmig beschlossen die Ausschussmitglieder den Bau der PV-Anlage. Die Kosten für das Projekt belaufen sich in Summe auf 46.500 Euro. Dafür gibt es 72 PV-Module mit einer Leistung von je 400 Watt Peak und einer CO²-Einsparung von 14.000 Kilogramm pro Jahr.