Radtour mit Blick in den Garten

Am Sonntag (15. August) wird in Ostbevern und in den angrenzenden Gemeinden wieder in private Gärten geschaut. Die geführte Radtour erfreut sich großer Beliebtheit, da sie in Anlehnung an die jedermann bekannte, langjährige Veranstaltung „Über die Mauer geschaut“ stattfindet. Um 11 Uhr starten die geführten Radgruppen an der Geschäftsstelle der Ostbevern Touristik, Hauptstraße 43.

Die rund 38 Kilometer lange Rundtour führt über unbekannte, spannende Wege zu den Gärten der Nachbarn. Die Bandbreite reicht vom urwüchsigen Naturgarten bis hin zum parkähnlichen Paradies. Unterwegs gibt es zahlreiche Picknickplätze und die Möglichkeit zur gemütlichen Rast, um sein selbst mitgebrachtes Picknick zu genießen.

„Wir freuen uns über Ihre Anmeldungen“, so die Touristikerinnen. Die sind auch kurzfristig noch möglich und werden heute bis 18 Uhr über den Anrufbeantworter der Ostbevern Touristik unter

0 25 32/43 103 50 entgegengenommen. Die Gebühr beträgt sechs Euro pro Person. Weitere Informationen gibt es unter www.ostbevern-touristik.de.