Radtour mit Picknick entlang der Bever

Der Verein „Ostbevern Touristik“ lädt am Sonntag (8. August) zu einer Radtour entlang der Bever – von Ostbevern bis zur Mündung in die Ems – ein.

Der Verein „Ostbevern Touristik“ lädt am Sonntag (8. August) zu einer Radtour mit dem Gästeführer und Biologen Hans-Wilhelm Böke entlang der Bever – von Ostbevern bis zur Mündung in die Ems --ein. Sieben Stationen werden angefahren, Wissenswertes über den Lauf der Bever vermittelt. Eine Picknickpause wird eingelegte, Essen und Trinken müssen die Teilnehmer dafür mitbringen. Gestartet wird um 14 Uhr an Kock’s Mühle. Die Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro pro Person, Kinder bis 14 Jahre sind frei. Anmeldungen und weitere Informationen: www.ostbevern-touristik.de oder unter

0 25 32/4 31 03 50.