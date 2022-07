Radtour zu Wasservögeln

Zu einer

Sonntagstour lädt der ADFC Telgte/Ostbevern am 17. Juli alle Interessierten ein. Ziel ist das sogenannte Europareservat für Wat- und Wasservögel, die Rieselfelder.

Nach dem Start in Ostbevern fährt die Gruppe Richtung Münster-Gelmer. Weiter geht es Richtung Münster-Sprakel. Nachdem dieser Ortsteil passiert wurde, durchfahren die Teilnehmer die Rieselfelder und umfahren den Ableiterstausee. Die Rückfahrt führt dann durch das Naturschutzgebiet Emsaue.

Eine Einkehr ist geplant. Gestartet wird am Sonntag um 13 Uhr. Treffpunkt ist das Rathaus in Ostbevern. Die Streckenlänge, so Antonius Kappelmann in der Ankündigung abschließend, beträgt circa 53 Kilometer.