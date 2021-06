Rathaus hat Türen wieder für spontane Besuche geöffnet

Das Rathaus in Ostbevern kann ab sofort wieder spontan besucht werden. Aufgrund der niedrigen Inzidenzen wurde die Schließung aufgehoben.

Die rückläufigen Infektionszahlen und aktuellen Lockerungen der Corona-Beschränkungen machen es möglich: Das Rathaus Ostbevern hat seit Anfang dieser Woche seine Türen wieder für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Vorab-Terminvereinbarungen bei den zuständigen Sachbearbeitern sind ab sofort nicht mehr zwingend erforderlich, um Zugang ins Gebäude zu erhalten. Nun können auch wieder spontane Besuche erfolgen.

Eine Ausnahme hiervon bildet allerdings das Bürgerservice-Büro. Hier ist für die Erledigung von Dienstgeschäften, wie zum Beispiel die An-, Ab- und Ummeldung des Wohnsitzes oder die Beantragung eines Personalausweises oder Reisepasses nach wie vor eine vorherige Terminvereinbarung notwendig. So sollen längere Wartezeiten vermieden und sowohl Besucher sowie Mitarbeiter auch weiterhin vor einer Infektion geschützt werden.

Zusätzlich zu den regulären Öffnungszeiten des Rathauses bietet das Team des Bürgerservices deshalb wieder erweiterte Sprechzeiten an – und zwar montags bereits ab 7 Uhr in der Früh, in der Mittagszeit von 12 bis 14 Uhr und nachmittags von 16 bis 18 Uhr. Terminabsprachen können entweder telefonisch unter

0 25 32/ 82 82 oder per E-Mail unter buergerservice@ostbevern.de erfolgen.

Das Rathaus ist ansonsten von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr, montags und dienstags von 14 bis 16 Uhr und donnerstags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Besucher des Rathauses werden gebeten, einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und möglichst nur alleine das Rathaus aufzusuchen. Außerdem gelten die bekannten Abstands- und Hygieneregeln.