„Rauchhaus“ sorgt für Durchblick

Kommt es in einem Gebäude zu einem Brand, ist schnelles und richtiges Handeln gefragt. Was im Ernstfall zu tun ist, kann am „Rauchhaus“ genau erklärt werden. Die „IG Glasfaser Loburg“ übergab ein solches Modell an die Löschbiber der Feuerwehr.

IG Glasfaser übergibt Lernmittel an „Löschbiber“

Über die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten des Rauchhauses freuen sich (v.l.) Jenny Verspohl, Claudia Wiewel, Mats Verspohl und Michael Arendes. Anschaulich kann an dem Modell das richtige Verhalten im Brandfall erklärt werden.

In welcher Geschwindigkeit entwickelt sich der Rauch eines Feuers? Wie sollte man reagieren, wenn man sich in einem verqualmten Haus befindet? Und wie muss die Feuerwehr in einem solchen Fall vorgehen? Fragen, die nun noch besser für die „Löschbiber“ erklärbar werden. Denn die Jüngsten der hiesigen Freiwilligen Feuerwehr haben von der ehemaligen Vereinigung „IG Glasfaser Loburg“ Geld bekommen und konnten sich davon als Lehrmaterial ein sogenanntes „Rauchhaus“ kaufen.

Wertvolles Lernmittel für die Löschbiber

Nach der Verlegung der Glasfaser im früheren Pylon Loburg löste sich die Interessengemeinschaft auf. Das verbliebene Vereinsvermögen, auch „Buddelgeld“ genannt, sollte – da waren sich die Mitglieder einig – an Vereinigungen gespendet werden, die nicht unbedingt so im Fokus der Öffentlichkeit stehen. So fiel die Wahl auf den Verein „Wi(h)r“ und die „Löschbiber“. Bereits vor einem Jahr hatte man sich dafür entschieden.

Coronabedingt war die offizielle Übergabe immer wieder verschoben worden, das Haus indes ist seit etwa einem Jahr bei den Löschbibern ein „wertvolles Lernmittel“, wie Michael Arendes, ehemaliger Kassierer der Loburger „IG Glasfaser“, sagt. Dieses kostete mehrere Hundert Euro.

Verhalten im Brandfall durchspielen

Mit dem Gebrauch des Rauchhauses, das in diesem Fall mit Feuerwehr-Playmobilfigurgen bestückt wurde, lassen sich gleich mehrere Bereiche rund um das Thema durchspielen. „Es wird das Verhalten im Brandfall geübt, wenn man selber betroffen ist, aber auch wie die Feuerwehr in einem solchen Fall reagieren muss“, erklärte Jenny Verspohl, die die Gruppe gemeinsam mit Claudia Wiewel betreut.

Zu den Möglichkeiten, die das Haus ganz praktisch erklären kann, zählen etwa das Absetzen des Notrufs, wie sich Rauch in einem Gebäude verhält, welche Fluchtwege gegangen werden sollten, aber auch welches Einsatzfahrzeug am geeignetsten ist. Auch ein Entlüftungsgerät ist angebracht. „So ein ähnliches haben wir auch auf den Fahrzeugen“, sagte Wiewel.

Damit dies alles rundum zu beobachten ist, besteht das Rauchhaus zum größten Teil aus Glas. Mats Verspohl, einer der 21 „Löschbiber“, hat schon einiges damit gelernt: „Rauch kann sich ziemlich schnell entwickeln und breitet sich nach oben aus“, sagte er. „Dann müssen die Türen geschlossen werden, und die Fenster muss man aufmachen.“ Das Haus sei sehr cool, meinte Mats.

Auch für die Ausbildung Erwachsener geeignet

Nicht nur für die aktiven Dienste der „Löschbiber“, auch bei der Jugendfeuerwehr lässt sich das Rauchhaus einsetzen. „Und auch für die Erwachsenenbildung ist es geeignet“, wie Claudia Wiewel hinzufügte. Denn manche Themen ließen sich so noch besser in der Praxis darstellen. Sie wie auch Jenny Vers­pohl dankten der ehemaligen IG Glasfaser Loburg für das Rauchhaus, das „super bei den ‚Löschbibern‘ ankommt“, so Wiewel.

Auch wenn die Dienste der Kinderfeuerwehr wegen der Corona-Pandemie zurzeit ausgesetzt sind, werden die jungen Wehrleute nicht vergessen. Ihnen werde in den nächsten Tagen noch eine kleine Weihnachtsüberraschung vorbeigebracht, kündigt die Feuerwehr an.