Reflexion sorgt für mystische Eindrücke

Ab dem 12. März lädt der Verein OstbevernKultur alle Kunstinteressierten ein, sich die Installation „Katzenaugen II" der münsterischen Künstlerin Luzia-Maria Derks in der „La Folie“ in Ostbevern anzuschauen.

Zu einer besonderen Installation unter dem Titel „„Katzenaugen II“ lädt ab Sonntag (12. März) der Verein OstbevernKultur alle Kunst-Interessierten ein.

Verantwortlich zeichnet die münsterischen Künstlerin Luzia-Maria Derks in der „La Folie“ am Ortseingang von Ostbevern. Sie wurde 1959 in Goch am Niederrhein geboren. Zuerst studiert sie Kunst und Germanistik auf Lehramt, worauf sich ein Studium an der Kunstakademie Münster anschloss. 2001 absolvierte sie ein Meisterschülerjahr bei Professor Timm Ulrichs. Seit 1999 ist Derks freischaffende Künstlerin und hat seitdem immer wieder mit spektakulären Installationen aus alten Verpackungsmaterialien auf sich aufmerksam gemacht.

Auch die in Ostbevern gezeigte Arbeit wurde aus recyceltem Materialien gefertigt. „Katzenaugen II“ besteht aus Fahrradreflektoren (Fundstücke und Ausschussware) und Fahrradfelgen. Die Wahl des Materials nimmt Bezug auf den an La Folie entlangführenden Radwanderweg. Das Sonnenlicht und die Autolichter werden von den Katzenaugen reflektiert und den Kunst-Kubus so in einen mystischen Ort verwandeln. Bei der Vernissage am 12. März kann man die Installation ab 15 Uhr auch begehen und das Gespräch mit der Künstlerin Luzia-Maria Derks suchen. Danach ist die Installation noch bis zum 2. April von außen zu besichtigen.