Reinschnuppern ist ausdrücklich erwünscht

Aber jetzt geht es wieder los: Am kommenden Sonntag (27. November) startet ab 14 Uhr die „Produktion“ der weihnachtlichen Leckerei. Eigentlich hätte man in 2021 ein Jubiläum feiern können, denn die handbetriebene Maschine aus der Bäckerei Frye wurde erstmals 2001 im Heimathaus eingesetzt.

Besucher können zusehen

Zunächst einmal ist das schwere und über 100 Jahre alte Gerät mit den markanten Messingmodeln durchgesehen und eingestellt worden. Bäckermeister Will Wolke aus Schwege ist auch wieder dabei. Er liefert nicht nur den Teig, der nach einem alten Rezept hergestellt wird, sondern er wird auch wieder – schon zum zehnten Mal – dafür sorgen, dass alles reibungslos klappt. Die vielen Helfer drehen dann das Antriebsrad und der Teig wird damit in die Modeln gepresst. Auf Backblechen wandern die Rohlinge aus Teig dann in den Ofen und werden hoffentlich genau mit passender Bräunung wieder herausgenommen. Die Besucher können bei der Arbeit zusehen, mithelfen oder Spekulatius verkosten und für den Verzehr zu Hause erwerben. Glühwein und andere Getränke gibt es natürlich auch. Auch eine kleine Formation der „Beverspatzen“ wird mit adventlichen Liedern die Veranstaltung bereichern. Unter dem Motto „Reinschnuppern ins Heimathaus ist ausdrücklich gewünscht“ freuen sich die Initiatoren auf die Besucher.