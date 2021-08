Reparaturzug bremst Verkehr aus

Auch in diesem Sommer werden wieder die Wirtschaftswege rund um die Bevergemeinde saniert. In diesen Tagen ist der Reparaturzug in der Bauerschaft Lehmbrock unterwegs.

In diesen Tagen ist auf den Wirtschaftswegen in der Bauerschaft Lehmbrock wie auch auf dem Graf-Zeppelin-Ring im Gewerbegebiet Nord ein Straßenreparaturzug unterwegs.

Im Rahmen der Oberflächensanierung von Straßen und Wegen im Ostbeverner Gemeindegebiet wird seit Montag auf den Wirtschaftswegen in der Bauerschaft Lehmbrock im Bereich der Hausnummern 23 bis 25 und ab Hausnummer 26 ein sogenannter Reparaturzug eingesetzt. Dabei handelt es sich um einen Sattelzug, der in einem Arbeitsgang Emulsion und Splitt aufbringt und anschließend anwalzt, um so Schäden in der Oberfläche der Straßen und Wege zu reparieren.

Dieser Reparaturzug ist in diesen Tagen auch für Ausbesserungsarbeiten auf dem Graf-Zeppelin-Ring im Gewerbegebiet Nord im Einsatz. Anschließend werden dort noch kleinere Schadstellen manuell wieder in Ordnung gebracht, heißt es aus dem Rathaus. Da die Arbeiten witterungsabhängig sind, kann es allerdings zu zeitlichen Verschiebungen kommen und nicht genau im Vorfeld festgelegt werden, wann der Zug wo und wie lange im Einsatz sein wird.

Die Sanier

ungsmaßnahmen sind mit zeitweiligen Verkehrsbeeinträchtigungen sowohl auf den Wirtschaftswegen in der Bauerschaft Lehmbrock als auch im Gewerbegebiet Nord auf dem Graf-Zeppelin-Ring verbunden.