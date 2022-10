Rund um das Thema „Drogen- und Suchtprävention“ geht es in Ostbevern vom 17. bis zum 30. Oktober. Mit zahlreichen Veranstaltungen und Aktionen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene werden in diesem Zeitraum von Akteuren verschiedener Institutionen und Einrichtungen Angebote geschaffen, die laut einer Pressemitteilung der Verantwortlichen zielgruppenorientiert informieren, sensibilisieren und aufklären sollen.

Von besonderer Bedeutung ist dabei die Stärkung von Lebens- und Risikokompetenzen bei Kindern- und Jugendlichen. Von der Informationsveranstaltung für Eltern und Lehrer bis hin zu Aufführungen von Jugendtheaterstücken wird deshalb ein weiter Bogen zu dieser Thematik gespannt.

Die Drogen- und Suchtpräventionstage finden in Ostbevern bereits zum vierten Mal statt. Seit 2019 werden sie unter Einbeziehung zahlreicher Akteure vom Arbeitskreis „Drogen- und Suchtprävention“ organisiert, der aus Attila Repkeny (Kinder- und Jugendwerk Ostbevern), Justyna Bibikov (Amt für Kinder, Jugendliche und Familien, Kreis Warendorf), Daria Zickermann und Stefan Hülsmeier (Schulsozialarbeiter der JAS) sowie Sabrina Cord und Barbara Roggenland (beide Gemeinde Ostbevern) besteht.

Timo Schüsseler, trockener Alkoholiker, spricht am Montag und Dienstag (17. und 18. Oktober) jeweils für eine Doppelstunde in allen vier Klassen der Jahrgangsstufe neun der JAS über seinen Weg in die Alkoholabhängigkeit, die Konsequenzen für sein Leben und wie er aus der Abhängigkeit herausgekommen ist.

Thema Magersucht

Das Thema Magersucht behandelt der Film „Liebe geht durch den Magen“, der am Dienstag ab 17 Uhr im Jugendcafé, Lienener Damm 36 b, zu sehen ist. Im Anschluss werden bestimmte Filminhalte in einer offenen Diskussion besprochen. Der Eintritt ist frei. Von Mittwoch bis Freitag (19.bis 21. Oktober) gibt es einen Medienschutzparcours in der Ambrosius Grundschule. In der dortigen Sporthalle gibt es am Donnerstag (20. Oktober) von 18 bis 20 Uhr ein offenes Sportangebot. Es wird Fußball gespielt.

Das Theaterstück „Der Neue“ vom Ensemble „theaterspiel“ aus Witten steht am 21. Oktober (Freitag) auf dem Programm. Es handelt sich um ein Theaterstück rund um Miteinander, Ausgrenzung, Mobbing und Zusammenfinden in einer vielfältigen Gesellschaft.

Eine interne Schulung des Kinder- und Jugendwerkes Ostbevern mit dem „Cannabiskoffer“ des Arbeitskreises Jugend- und Drogenberatung im Kreis Warendorf ist für den 25. Oktober (Dienstag) von 10 bis 13 Uhr im Jugendcafé terminiert.

Elternabend der Grundschulen zum Thema Medienerziehung mit Rita Niemerg vom Kinder- und Jugendamt des Kreises Warendorf findet statt am 25. Oktober ab 19.30 Uhr in der JAS. Der Elternabend ist grundsätzlich öffentlich. Jedoch sind insbesondere die Eltern der Grundschulkinder angesprochen.

Ein Medienschutzparcours in der Franz-von-Assisi Grundschule findet am 25. und 26. Oktober (Dienstag und Mittwoch) statt. Das Theaterstück „Püppchen“ für die Jahrgangsstufe sieben der JAS behandelt am 27. Oktober das Thema Essstörungen. Nach der Aufführung erfolgt eine thematische Nachbereitung im Klassenverband mit Unterstützung der Theaterpädagogen. Das Theaterstück ist bereits das dritte Jahr in Folge Teil der Suchtpräventionstage.

Eine öffentliche Fahrt des Kinder- und Jugendwerkes unter dem Motto „Raus aus dem Bildschirm“ in die Lasertag-Halle nach Münster steht am 27. Oktober (Donnerstag) auf dem Programm. Um 16 Uhr erfolgt die Abfahrt vom Jugendcafé, Lienener Damm 36 b. Anmeldungen für die Fahrt sind per E-Mail (jugendcafe@kjw-ostbevern.de) oder persönlich im Jugendcafé möglich. Die Teilnahme an der Fahrt ist kostenfrei.