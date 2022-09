Biotonnen werden ab sofort kontrolliert

Ostbevern

Der Biomüll in der Bevergemeinde ist stark mit Störstoffen – also Plastik und anderen Abfällen die dort nicht hinein gehören – belastet. Nachdem die Tonnen bereits halbjährlich kontrolliert wurden, erfolgt die Kontrolle künftig deutlich engmaschiger, um so eine flächendeckende Gebührenerhöhung zu vermeiden.

Von Bernd Pohlkamp und Daniela Allendorf