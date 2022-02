Reisebüro Neumann hat auch in der Pandemie viel zu tun

Up and away – Das ist seit Beginn der Pandemie nicht mehr so einfach. In 2020 sind nur zehn Prozent aller Urlaubsflüge gestartet, sagt Reisebürochef Wolfgang Neumann. Über mangelnde Arbeit konnte sich der Reisefachmann deswegen allerdings nicht beklagen.

Die Pandemie verlangt den Gewerbetreibenden einiges ab. Aufgrund der vielen verschiedenen Kategorien und Schwerpunkte sind Pauschallösungen nicht möglich, Eigeninitiative ist dringend gefragt, wenn das Geschäft weiter laufen soll. Wolfgang Neumann ist einer derjenigen, die ihre Arbeit auf andere, zeitgemäßere Beine stellten. Und dies auch anderen Geschäftsleuten dringend empfehlen kann.

Während andere Ladeninhaber ihre Mitarbeiter teilweise in Kurzarbeit schicken mussten, war bei Neumann das Gegenteil der Fall: Es gab viel zu tun. „Wir haben voll gearbeitet“, sagt der Chef vom „Reiseteam Neumann“. Aber leider nicht, weil das Interesse am Urlaub so immens gestiegen sei. „Wir mussten fast alle Reisen rückabwickeln“, erklärt Wolfgang Neumann. Beispielsweise seien nur etwa zehn Prozent aller Flüge gegangen. „Für uns hieß das gleichzeitig, verdientes Geld wieder vernichten zu müssen“, beschreibt er die Zeit. Des Weiteren mussten Rückflüge organisiert werden, denn „die Leute mussten aus den betroffenen Ländern zurückgeholt werden“, erinnert sich Neumann vor allem an das Frühjahr 2020. Zwölf-Stunden-Tage wurden für ihn und seine Mitarbeiter die Regel.

Vertrauen in die Reisebranche

Zudem forcierte er seinen Plan, sich digital breiter aufzustellen. Ein kostspieliges Unterfangen, das eigentlich nach und nach stattfinden sollte, das er nun aber mit Energie und mit Vertrauen in die Reisebranche umsetze. Finanzielle Hilfe gab es mit der Überbrückungshilfe des Staates. „Dafür bin ich wirklich dankbar“, sagt Neumann.

So wurden die Arbeitsplätze seiner Reiseberater home-office-fähig gemacht oder auch Firmenaccounts in den sozialen Medien angelegt. „Das ist ja heute kein Hexenwerk mehr“, meint er. In Auftritten bei Instagram, Facebook und Whatsapp stellt er verschiedene touristische Zielgebiete und Reisemöglichkeiten vor und möchte damit Fernweh wecken. „Das bringt gute Rückmeldungen“, freut er sich. So habe man Interessierte bis in das Ruhrgebiet erreichen können.

„ »Wir mussten alle Reisen rückabwickeln.« “ Wolfgang Neumann

Auch kleine amüsante Videos, produziert mit den Mitarbeitern, lädt er für die Allgemeinheit in seinen Accounts hoch. „Das kommt extrem gut an“, berichtet er zufrieden. Man werde als Firma sehr viel mehr wahrgenommen. Er spürt ein deutliches Interesse der Leute, wieder in Urlaub zu fahren, auch weltweite Ziele sind gefragt.

Er verbesserte zudem seine Homepage und seine Präsenz in Suchmaschinen des World Wide Webs.

Doch vor allem die Beratung der Kunden und die Vermittlung, die weiterhin auch im Büro möglich ist, profitiere von den sozialen Medien. Zwar werde der Beratungsbedarf durch die Pandemie höher, jedoch könne man über den digitalen Weg deutlich schneller mit den Kunden kommunizieren. Zudem sei man auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten erreichbar. Um das alles leisten zu können, wird er das Personal noch aufstocken.

Gestärkt werden die ganzen Bemühungen durch „ebiyan“, ein Portal, das Neumann mit elf Reisebüros gründete. „Wir unterstützen uns gegenseitig“, erklärt er das Modell, bei dem verschiedene Fachleute für die unterschiedlichen Themenbereiche der Touristik tätig sind.

Zufriedenstellendes Fazit

Der Ostbeverner zieht trotz allem ein positives Fazit. Man habe zwar einen Umsatzverlust verzeichnen müssen, aber längst nicht in dem Ausmaß wie andere Reisebüros. Er rechnet damit, dass nicht alle Agenturen die Pandemie-Zeit überleben werden. „In der internationalen Touristikbranche werden wir eine Pleitewelle erleben“, schätzt er.

Auf den digitalen Zug aufgesprungen zu sein, bereut Wolfgang Neumann also nicht. Im Gegenteil, kann er dazu nur raten. „Letztendlich gehe ich gestärkt aus der Krise heraus“, so der Reiseberater. „Das könnte der eine oder andere hier im Ort sicherlich auch“, meint er. Man würde sich dann gegenseitig mehr unterstützen, der lokale Handel könnte wachsen. „Das zieht dann auch mehr Kunden nach Ostbevern“, ist er überzeugt.