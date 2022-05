Rückenwind für eine nächste „Bauen und Leben“

Auch am Tag nach der Gewerbeschau „Bauen und Leben“ rund um die Raiffeisenstraße herrscht beim Organisationsteam des Vereins „Wirtschaft Ostbevern“ beste Stimmung. Über einen reibungslosen Ablauf freute sich der Vorsitzende Dr. Tobias Kisser bereits während der Veranstaltung. Am Sonntagabend und am Montagmorgen gab es dann zahlreiche positive Rückmeldungen aus der großen Schar der Aussteller.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch