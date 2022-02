Es war eine Idee, die die Mitglieder des Gemeinderates durchweg begeisterte. Könnte die „Wasser-Wandel-Welt Ostbevern“ tatsächlich zu Publikumsmagneten werden? Und wenn sie gebaut wird, was kostet so ein Erlebniszentrum?

Antworten lieferte die Machbarkeitsanalyse von Ann Katrin Kray aus Bremen. „Wir haben uns zunächst die Wettbewerber angeschaut“, erläuterte sie zur Herangehensweise. Die Frage, welche Ausstellung wo und warum erfolgreich ist, sei ebenso zu beleuchten gewesen. Nach Betrachtung der Wettbewerbssituation sowie des Marktpotenzials hätten sich in der Besuchsprognose verschiedene Werte errechnen lassen: In der wichtigen Zone, die das Einzugsgebiet mit einer Anfahrtszeit von 30 Minuten umfasst, liege die Summe der Gäste pro Jahr bei 36.400. Hinzu kämen 15.600 Besucher aus einem Umkreis mit 60 Minuten Anfahrtszeit. Weitere 13.900 Gäste könnten aus der Zone bis 90 Minuten Fahrzeit generiert werden. In Summe ergebe das 65.900 Besucher pro Jahr. Allerdings müsse, um diesen Wert zu erreichen ein attraktives Angebot mit rund 1000 Quadratmetern Ausstellungsfläche geschaffen werden, so Kray. Außerdem müsse die Ausstellung durch weitere Bausteine ergänzt werden.

13 Millionen müssen investiert werden

Aufgeschlüsselt nach Bereichen stellte die Fachfrau die Kostenermittlung vor. Die belaufen sich allein für die Ausstellung auf rund 4,1 Millionen Euro netto. Hinzu kommen die Hochbaukosten für einen Neubau, die mit rund neun Millionen Euro netto zu Buche schlagen würden.

Eine Freigabe dieses Betrages erwartete die Verwaltung indes von den Ratsmitgliedern nicht. „Wir wollten das Projekt vorstellen und zeigen, was daraus geworden ist“, sagte Bürgermeister Karl Piochowiak. Die Frage die sich vielmehr stellte: Soll in diese Richtung weiter gearbeitet werden? Bedeutet: In diesem Jahr sollen Partner vor Ort gesucht werden, Fördermittel und Sponsoren akquiriert, Präsentationen in Gremien, Ausschüssen und bei Partnern gezeigt und die Standortsuche- und bewertung angestoßen werden. Kostenpunkt: 13.000 Euro. Ob die Gemeinde selber Betreiber der Anlage werden soll, oder ob es einen externen Betreiber geben soll, ist zu diesem Zeitpunkt noch völlig offen.

Bereits im vergangenen Jahr wurden 16.000 Euro für die Analyse und das Grobkonzept ausgegeben. Die 13.000 Euro sind bereits im laufenden Haushalt eingeplant. Mehrheitlich entschieden sich die Ratsmitglieder dafür, das Konzept im Rahmen der Haushaltsmittel weiter zu verfolgen.