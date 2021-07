Rüsselkäfer greift die Kiefern an

Philipp von Beverfoerde steht mitten in einer Waldfläche, so groß wie ein Fußballfeld. Von Idylle kann aber keine Rede sein. Einige wenige – tote – Fichten stehen noch am Rand. „Da geht der Specht jetzt rein“, sagt er. Die meisten sind gefällt. 30, sogar 40 Jahre zu früh. Der Borkenkäfer hat es nicht zugelassen, dass die Fichten 70 oder 80 Jahre lang wachsen und zu prächtigen Bäumen werden konnten. Kiefernsetzlinge sind auf der Freifläche gepflanzt worden. Zusätzlich Roteichen, Traubeneichen, Kastanien und Douglasien setzt von Beverfoerde dort, wo es die Bodenverhältnisse zulassen. Seine Vorfahren hatten Fichten in den Boden gesetzt. Klimaschutz? Der war da kein Thema. Das Land brauchte nach zwei verheerenden Weltkriegen so schnell wie möglich Holz für den Wiederaufbau – eine andere Zeit. „Wir müssten den Wald in dieser Lichtung eigentlich klimaresistent aufbauen“, sagt von Beverfoerde wenig später in einer anderen Lichtung auch in Ostbevern-Brock. Auch hier sind die Fichten abgeholzt worden, kleine Kiefern wachsen unten im Boden. In normalen Zeiten, wenn Bäume nicht zuhauf viel zu früh gefällt werden müssten, würde die Waldfläche erst aufbereitet und verschiedene Bäume würden gepflanzt. „Aber dafür haben wir keine Kapazitäten.“ Und zusätzlich Leute einzustellen, das gebe der Ertrag aktuell nicht her, erläutert von Beverfoerde.

